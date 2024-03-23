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    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    Полмиллиона за убийства. Симоньян опубликовала видео допроса предполагаемого террориста из «Крокуса»

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    Один из подозреваемых в совершении теракта в Красногорске, задержанный под Брянском, рассказал на допросе, что за «убийства любых людей» в «Крокусе» ему предложили заплатить полмиллиона рублей. Кадры опубликовала в своем телеграмм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Задержанный рассказал, что примерно месяц назад во время прослушивания урока проповедника в телеграм-канале к нему обратился неизвестный и предложил за деньги сделать «такие дела». Деньги обещали перевести на карту, половину уже перечислили. В Россию прилетел из Турции 4 марта.

    Маргарита Симоньян

    В какой-то момент допроса задержанного начинает трясти.

    — Так, в «Крокусе» что делал вчера?

    — Застрелил.

    — Кого? Почему?

    — Люди.

    — Зачем?

    — За деньги.

    — За сколько денег?

    — Где-то полмиллиона.

    — Полмиллиона чего?

    — Полмиллиона рублей.

    — От кого получал?

    — Еще ни от кого не получал. Половину получал, половину нет.

    — Где получал?

    — На карту.

    — Где карта?

    — Потерял.

    — Где оружие брали?

    — Они сами доставили.

    — Кто они?

    — Не знаю, по телеграму написали, без имени, без ничего.

    — Как они тебя нашли?

    — Они мне написали.

    — Почему они именно тебе написали?

    — Не знаю.

    — Тебе просто так взяли и предложили убивать людей?

    — Я в телеграме урок слушал, проповедника. И его помощник мне написал.

    — Как зовут помощника?

    — Не знаю, без имени, без фамилии.

    — Когда он тебе написал?

    — Где-то месяц назад.

    — Что написал, конкретно?

    — Просто поздоровался сначала. Потом предлагал за деньги такие дела сделать.

    — Какие дела? Конкретно что он тебе сказал?

    — Такие убийства.

    — Кого убить?

    — Место, всё, они скинули.

    — Сказали конкретно — кого убивать?

    — Людей.

    — Каких?

    — Без разницы кого.

    Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Вспыхнул пожар. Утром 23 марта ФСБ доложила о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.

    По последним данным, погибли 115 человек. О том, что известно на данный момент, читайте здесь.

    Все главные новости о теракте читайте в нашей онлайн-трансляции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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