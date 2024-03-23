Полмиллиона за убийства. Симоньян опубликовала видео допроса предполагаемого террориста из «Крокуса»

Один из подозреваемых в совершении теракта в Красногорске, задержанный под Брянском, рассказал на допросе, что за «убийства любых людей» в «Крокусе» ему предложили заплатить полмиллиона рублей. Кадры опубликовала в своем телеграмм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Задержанный рассказал, что примерно месяц назад во время прослушивания урока проповедника в телеграм-канале к нему обратился неизвестный и предложил за деньги сделать «такие дела». Деньги обещали перевести на карту, половину уже перечислили. В Россию прилетел из Турции 4 марта.

В какой-то момент допроса задержанного начинает трясти.

— Так, в «Крокусе» что делал вчера?

— Застрелил.

— Кого? Почему?

— Люди.

— Зачем?

— За деньги.

— За сколько денег?

— Где-то полмиллиона.

— Полмиллиона чего?



— Полмиллиона рублей.

— От кого получал?

— Еще ни от кого не получал. Половину получал, половину нет.

— Где получал?

— На карту.

— Где карта?

— Потерял.

— Где оружие брали?

— Они сами доставили.

— Кто они?

— Не знаю, по телеграму написали, без имени, без ничего.

— Как они тебя нашли?

— Они мне написали.

— Почему они именно тебе написали?

— Не знаю.

— Тебе просто так взяли и предложили убивать людей?

— Я в телеграме урок слушал, проповедника. И его помощник мне написал.

— Как зовут помощника?

— Не знаю, без имени, без фамилии.



— Когда он тебе написал?

— Где-то месяц назад.

— Что написал, конкретно?

— Просто поздоровался сначала. Потом предлагал за деньги такие дела сделать.

— Какие дела? Конкретно что он тебе сказал?

— Такие убийства.

— Кого убить?

— Место, всё, они скинули.

— Сказали конкретно — кого убивать?

— Людей.

— Каких?

— Без разницы кого.



Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Вспыхнул пожар. Утром 23 марта ФСБ доложила о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.

