Полмиллиона за убийства. Симоньян опубликовала видео допроса предполагаемого террориста из «Крокуса»

Один из подозреваемых в совершении теракта в Красногорске, задержанный под Брянском, рассказал на допросе, что за «убийства любых людей» в «Крокусе» ему предложили заплатить полмиллиона рублей. Кадры опубликовала в своем телеграмм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Задержанный рассказал, что примерно месяц назад во время прослушивания урока проповедника в телеграм-канале к нему обратился неизвестный и предложил за деньги сделать «такие дела». Деньги обещали перевести на карту, половину уже перечислили. В Россию прилетел из Турции 4 марта.
В какой-то момент допроса задержанного начинает трясти.
— Так, в «Крокусе» что делал вчера?
— Застрелил.
— Кого? Почему?
— Люди.
— Зачем?
— За деньги.
— За сколько денег?
— Где-то полмиллиона.
— Полмиллиона чего?
— Полмиллиона рублей.
— От кого получал?
— Еще ни от кого не получал. Половину получал, половину нет.
— Где получал?
— На карту.
— Где карта?
— Потерял.
— Где оружие брали?
— Они сами доставили.
— Кто они?
— Не знаю, по телеграму написали, без имени, без ничего.
— Как они тебя нашли?
— Они мне написали.
— Почему они именно тебе написали?
— Не знаю.
— Тебе просто так взяли и предложили убивать людей?
— Я в телеграме урок слушал, проповедника. И его помощник мне написал.
— Как зовут помощника?
— Не знаю, без имени, без фамилии.
— Когда он тебе написал?
— Где-то месяц назад.
— Что написал, конкретно?
— Просто поздоровался сначала. Потом предлагал за деньги такие дела сделать.
— Какие дела? Конкретно что он тебе сказал?
— Такие убийства.
— Кого убить?
— Место, всё, они скинули.
— Сказали конкретно — кого убивать?
— Людей.
— Каких?
— Без разницы кого.
Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Вспыхнул пожар. Утром 23 марта ФСБ доложила о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.
По последним данным, погибли 115 человек. О том, что известно на данный момент, читайте здесь.
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