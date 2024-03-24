Они все сняли сами. Предположительно кадры нападения боевиков на «Крокус» от первого лица появились в сети

Новое страшное видео, как заявляется его авторами, нападения на концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье, распространяется в телеграм-каналах ночью 24 марта. Ракурс необычный – все сняли на камеру от первого лица. Вероятно, один из боевиков фиксировал происходящее на смартфон, а фрагмент спустя более чем сутки после атаки решили выложить в сеть. В прологе сказано, что расправа происходит в подмосковном Красногорске.

Полутораминутный ролик появился, как утверждают в сети, в телеграм-канале новостного агентства, связанного с террористической организацией ИГИЛ*. О ее причастности к теракту неоднократно писали американские СМИ в течение вечера пятницы и всю субботу.



По морально-этическим соображениям публиковать кадры «Фонтанка» не будет – лишь скриншоты и описание. Видео, предположительно, снято в холле «Крокуса». Расстрел людей у вип-партера и эскалаторов вы уже могли видеть на съемках очевидцев. Интерьеры будто бы узнаются.

Фото: скриншот видео/соцсети Фото: скриншот видео/соцсети Фото: скриншот видео/соцсети Фото: скриншот видео/соцсети Фото: скриншот видео/соцсети Поделиться Поделиться





«Герои» – четверо боевиков, двое из которых с автоматами. Один из него активно палил во все стороны и даже, кажется, в кого-то попал. Еще один вооружен ножом и яростно орудует им – камера сняла, как террорист перерезает горло лежащему на полу еще живому человеку. Есть ли оружие у «оператора» – неясно, но ответ могут дать другие видео от очевидцев, на которых видно, что стреляют обычно трое, а один ходит с ножом.



Коридор, ведущий в вип-партер, охвачен огнем и завален телами. Лица боевиков предусмотрительно заблюрены. Их речь изменена, но можно понять, что террористы кричат в камеру исламистские лозунги. В сеть выложено только нападение в фойе, части с самим зрительским залом нет.

Четверо предполагаемых исполнителей теракта были задержаны в Брянской области накануне по дороге в сторону Украины. В одном из них, которого глава RT Маргарита Симоньян назвала «главарем упырей», по одежде и бороде узнается боевик с ножом. Ничего конкретного на первых допросах на видео никто из них не сказал. Один лишь признался, что убивать пошел за полмиллиона рублей, но получил лишь половину. Совсем не повезло вероятному боевику, которого при задержании, предположительно, лишили части уха. Четвертый, с подбитым глазом (получил травму, когда, по версии близких к силовикам телеграм-каналов, отстреливался от силовиков), отвечал на вопросы на больничной койке через переводчика. На опубликованном фрагменте говорит только, что документы на пребывание в России получил в аэропорту от неизвестных людей.

