«А вот главарь упырей». Симоньян опубликовала кадры допроса еще одного предполагаемого террориста

Кадры допроса еще одного человека, предположительно, причастного к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холл» опубликовала Маргарита Симоньян.



«А вот и главарь упырей. Этого вы еще не видели», - комментирует кадры допроса Симоньян.

Задержанный не говорит по-русски, силовики общаются с ним через переводчика.

Как рассказал задержанный, в течение 15-20 дней до событий в «Крокусе» он жил в Дмитровском районе Московской области в хостеле прямо на трассе. MSK1 пишет, что речь, вероятно, идет о хостеле «Окружной».