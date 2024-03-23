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    ТЕМА ДНЯ

    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    «А вот главарь упырей». Симоньян опубликовала кадры допроса еще одного предполагаемого террориста

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    Кадры допроса еще одного человека, предположительно, причастного к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холл» опубликовала Маргарита Симоньян.

    «А вот и главарь упырей. Этого вы еще не видели», - комментирует кадры допроса Симоньян.

    Задержанный не говорит по-русски, силовики общаются с ним через переводчика.

    Как рассказал задержанный, в течение 15-20 дней до событий в «Крокусе» он жил в Дмитровском районе Московской области в хостеле прямо на трассе. MSK1 пишет, что речь, вероятно, идет о хостеле «Окружной».

    Вместе с ним жил другой подозреваемый в совершении теракта Мухаммад. По словам задержанного, 10-20 дней назад в телеграмме он познакомился с неким Абдуллу, тот там же, на Дмитровском шоссе купил легковой автомобиль и предложил работать вместе в такси.

    Ранее один из фигурантов рассказал, что за расстрел людей ему якобы предложили полмиллиона рублей.

    Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», и открыли стрельбу по людям. Вспыхнул пожар. Утром 23 марта ФСБ доложила о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Установлено, что теракт был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике, добавили в ФСБ. Боевики, по данным ведомства, пытались скрыться и двигались в сторону российско-украинской границы. Преступники, как заявляют в ФСБ, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.

    По последним данным, погибли 143 человека, но число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Больше сотни пострадали.

    Все главные новости о теракте читайте в нашей онлайн-трансляции.

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