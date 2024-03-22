Минцифры РФ хочет, чтобы электронная борьба с БПЛА не мешала жить гражданским

Минцифры ищет способы уменьшить влияние средств радиоэлектронного подавления (РЭП) беспилотников на гражданскую инфраструктуру — прежде всего, на сотовую и спутниковую связь. Об этом 22 марта пишет газета «Ведомости».
Контракт на закупку у единственного поставщика издание обнаружило на сайте госзакупок. Стоимость работ —
После начала СВО неоднократно сообщалось о сбоях из-за работы так называемых «глушилок» в сетях сотовой связи. Это мешало как собственно абонентам, так и работе, например, такси и курьеров.
Специалисты института должны проанализировать воздействие на радиоэлектронные средства гражданского применения радиопомех средств РЭПа и предложить конкретные меры по снижению этого воздействия.
Напомним, в Петербурге работает Городская система мониторинга воздушного пространства, которая обошлась городу более чем в
Впрочем, эта система может обнаруживать недружественные дроны, но не имеет «специальных средств противодействия несанкционированным полетам» — то есть не может «приземлить птичку».