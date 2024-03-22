Минцифры РФ хочет, чтобы электронная борьба с БПЛА не мешала жить гражданским

Минцифры ищет способы уменьшить влияние средств радиоэлектронного подавления (РЭП) беспилотников на гражданскую инфраструктуру — прежде всего, на сотовую и спутниковую связь. Об этом 22 марта пишет газета «Ведомости».



Контракт на закупку у единственного поставщика издание обнаружило на сайте госзакупок. Стоимость работ — 92,9 млн рублей. Выполнит задачу ФГБУ «Ордена Трудового Красного Знамени Российский НИИ радио им. М. И. Кривошеева » (НИИР).



После начала СВО неоднократно сообщалось о сбоях из-за работы так называемых «глушилок» в сетях сотовой связи. Это мешало как собственно абонентам, так и работе, например, такси и курьеров.

