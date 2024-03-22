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    Минцифры РФ хочет, чтобы электронная борьба с БПЛА не мешала жить гражданским

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    Минцифры ищет способы уменьшить влияние средств радиоэлектронного подавления (РЭП) беспилотников на гражданскую инфраструктуру — прежде всего, на сотовую и спутниковую связь. Об этом 22 марта пишет газета «Ведомости».

    Контракт на закупку у единственного поставщика издание обнаружило на сайте госзакупок. Стоимость работ — 92,9 млн рублей. Выполнит задачу ФГБУ «Ордена Трудового Красного Знамени Российский НИИ радио им. М. И. Кривошеева» (НИИР).

    После начала СВО неоднократно сообщалось о сбоях из-за работы так называемых «глушилок» в сетях сотовой связи. Это мешало как собственно абонентам, так и работе, например, такси и курьеров.

    Специалисты института должны проанализировать воздействие на радиоэлектронные средства гражданского применения радиопомех средств РЭПа и предложить конкретные меры по снижению этого воздействия.

    Напомним, в Петербурге работает Городская система мониторинга воздушного пространства, которая обошлась городу более чем в 100 млн рублей. Она видит легкие беспилотники на расстоянии до 4 км, более тяжелые беспилотники — на расстоянии до 5–6 км. «Фонтанка» подробно писала об этом здесь.

    Впрочем, эта система может обнаруживать недружественные дроны, но не имеет «специальных средств противодействия несанкционированным полетам» — то есть не может «приземлить птичку».

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