«Она может укусить меня в ответ, как хочет». Что сказал в суде Никита Кологривый

В Центральном районном суде Новосибирска утром 21 марта проходит заседание по делу актера из сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого. Дебош в баре с дракой, раздеванием и укусом официантки полиция расценила как мелкое хулиганство. НГС ведет онлайн-трансляцию.

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Прокурор потребовал наказать Кологривого и назначить ему 15 суток административного ареста. Актер попросил у суда помилования, объяснив, что у него много благотворительных мероприятий в Новосибирске. Судья ответил, что помиловать может только президент.



«Я, знаете, не боюсь, это мой путь. И за свои ошибки я готов отвечать», — сказал актер.

В объяснениях Кологривый сказал, что имени обиженной официантки не помнит, а события той ночи восстанавливает по видео. По его словам, он уже попросил у нее прощения. «Я попросил и сказал, что она может укусить меня в ответ, как хочет», — цитирует его НГС.

28-летняя хостес кальян-бара Алиса, напомним, отказалась общаться с журналистами, а после звонка и вовсе закрыла соцсети.

Никита Кологривый рассказал о задержании.

«Мы вышли из гостиницы, направлялись в сторону больницы, увидели двоих сотрудников. Они зашли, подошли на ресепшен. Мы с ними увиделись, решили, что мы друг к другу. После чего они попросили проследовать в участок добровольно. И я со своим товарищем Рубиком и менеджером отправился на своей машине, приехали все добровольно. В течение 30 минут мы были уже в участке», — сказал актер.

В ожидании решения суда он пообщался с журналистами. Признался, что боится решения суда и что он «человек такой же, как и все».



«Я думаю, что всё не так просто происходит. Для чего-то нужно это было мне», — сказал он и выразил уверенность, что не огорчит зрителей, а будет радовать новыми ролями. «Не кусаться ни в коем случае», — пообещал актер. Он рассказал, что выспался в спецприемнике — «первый раз за неделю поспал нормально».

В защиту актера выступила его тетя Наталья Гапонько.

«Никита родился и я его забирала из роддома. Он рос на улице Степной. И вот для Никиты, несмотря на все съемки, перелеты, для него бабушка — святое. Он звонит ей каждые два дня. Приезжает всегда с цветами. И когда он прилетел, был такой перегруз. Ему некогда было покушать и поспать нормально. Постоянные встречи, встречи. Он отдает полностью себя работе. Это не тот артист, которого пропихнули. Он реально поехал в Москву в кедах. Ему никто не помогал. Сам себя содержал и добился всего самостоятельно. И то, что у него происходят нервные срывы, потому что он не умеет отдыхать», — сказала Наталья Гапонько.



Напомним, в среду Никита Кологривый оказался в отделе полиции Новосибирска после веселой ночи в одном из баров, где он дрался и приставал к официантке. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Известен по ролям Емели в фильме «По щучьему велению», Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и по другим картинам. Недавно ему предлагали роль Владимира Жириновского в фильме про основателя ЛДПР.

