Никиту Кологривого отправили в спецприемник. Завтра актера ждет суд

Актера и исполнителя одной из ролей в сериале «Слово пацана» Никиту Кологривого отправили в спецприемник. В нем он будет находится до решения суда. Об этом в среду, 20 марта, сообщает NGS.RU со ссылкой на ГУ МВД по Новосибирской области.
В отношении Кологривого составлен административной протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство». В ночь на 19 марта он нарушил общественный порядок в баре города Новосибирска. Актера под конвоем полиции увезли от отдела. Поговорить с журналистами Кологривому не дали. Издание NGS.RU уточняет, что суд пройдет завтра, 21 марта.
По статье 20.1 КоАП РФ ему могут выписать штраф до 1000 рублей или отправить под административный арест на срок до 15 суток.
В среду актер Никита Кологривый оказался в отделе полиции Новосибирска после бурной ночи в одном из баров. Он дрался, снимал футболку, выбил телефон из рук девушки и еще якобы укусил официантку. Подробнее — в материале «Фонтанки».