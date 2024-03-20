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    Ночной дебош и нога официантки. Почему герой «Слова пацана» Кологривый оказался в полиции Новосибирска

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    Актер и исполнитель одной из ролей в сериале «Слово пацана » Никита Кологривый оказался в отделе полиции в Новосибирске. Об этом в среду, 20 марта, сообщает местное издание NGS.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Кологривый прибыл в отдел полиции «Центральный» из-за заявления о дебоше в баре. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили подачу такого заявления. «В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

    Настасья Медведева / NGS.RU

    Издание опубликовало ролик, на кадрах которого Никита Кологривый, судя по всему, в бодром расположении духа заходит в отдел полиции. Он ответил журналистке, что настрой у него хороший. Также актер предположил, что всё будет хорошо.

    «Меру пресечения Никите Кологривому изберут завтра. Сейчас речь может идти о статье о хулиганстве. Эту ночь актер может провести в ИВС», — говорится в публикации NGS.RU.

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    Что устроил Никита Кологривый в баре Новосибирска?

    В ночь на 19 марта в кальян-баре Tangiers Lounge произошел инцидент с участием актера из сериала «Слово пацана». Происходившее попало на видео. Судя по кадрам, у актера завязалась драка с несколькими мужчинами, затем он выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. В заведении рассказали подробности изданию NGS.RU. Сотрудники предполагают, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. От сотрудников Кологривого отталкивали не охранники, а организаторы, сопровождавшие его.

    youtube.com/@Malishka008

    Telegram-канал «Абзац» утверждает, что Кологривый якобы в ходе дебоша укусил за ногу официантку. Baza пишет, будто бы актер приставал к девушке, а предметом интереса, предположительно, была ее грудь.

    Менеджер бара Виктор уточнил, что обстоятельства еще уточняются. В заведении решили воздержаться от комментариев. «Сейчас девушки на работе нет, сегодня, вероятно, не появится. Она в порядке, ничего угрожающего жизни и здоровью не произошло», — сказал он.

    На днях Никита Кологривый устроил ещё один скандал в Новосибирске после фан-встречи: он высказал претензии к площадке мероприятия и заявил, что они не умеют встречать гостей. А потом, как писал НГС, он сам опоздал на встречу с фанатами в «Гастрокорте», и гости ждали его почти два часа.

    Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Известен по ролям Емели в фильме «По щучьему велению», Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также по другим фильмам. Предполагается, что он может сыграть Владимира Жириновского в фильме про основателя ЛДПР.

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