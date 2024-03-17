«Здесь не умеют встречать гостей». Актер Никита Кологривый учинил скандал в Новосибирске

Звезда сериала «Слово пацана», актер Никита Кологривый слегка поскандалил в Новосибирске — своем родном городе. Ему не понравилось, как встретили его команду.
Актер приехал в Новосибирск на фестиваль кино «Семейные традиции» и встретился с поклонниками 16 марта. После встречи Кологривый обратился к ним и заявил о плохой организации мероприятия. Кадры его пылкой речи 17 марта публикует портал NGS.
«Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. <...> Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать [нафиг] все, кино, вот и просирают», — высказался актер.
В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области журналисту портала уточнили, что у руководства кинотеатра «Победа», где проходило мероприятие, возникло недопонимание с одним из сотрудников команды Кологривого, но конфликт был улажен. Актер вернулся к поклонникам, чтобы провести автограф-сессию.