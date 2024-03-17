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    «Здесь не умеют встречать гостей». Актер Никита Кологривый учинил скандал в Новосибирске

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    29 комментариев

    Звезда сериала «Слово пацана», актер Никита Кологривый слегка поскандалил в Новосибирске — своем родном городе. Ему не понравилось, как встретили его команду.

    Актер приехал в Новосибирск на фестиваль кино «Семейные традиции» и встретился с поклонниками 16 марта. После встречи Кологривый обратился к ним и заявил о плохой организации мероприятия. Кадры его пылкой речи 17 марта публикует портал NGS.

    ngs.ru

    «Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. <...> Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать [нафиг] все, кино, вот и просирают», — высказался актер.

    В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области журналисту портала уточнили, что у руководства кинотеатра «Победа», где проходило мероприятие, возникло недопонимание с одним из сотрудников команды Кологривого, но конфликт был улажен. Актер вернулся к поклонникам, чтобы провести автограф-сессию.

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    Комментарии 29

    Гость17 Мар 2024 в 18:47
    Такой маленький а уже звездун? Не рано ли, да ещё и с таким погонялом?
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 18:45
    Кто он такой? Встречают по одёжке...а провожают по уму!!!! Ума нет ....одежда уже роли не играет!!!!
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 18:39
    Это кто такой вообЧе?
    +2−0
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