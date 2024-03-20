Покусанная Кологривым сибирячка отказалась общаться со СМИ и закрыла соцсети

Корреспонденты новосибирского портала НГС 20 марта разыскали девушку, которую покусал Никита Кологривый.
Ее работодатель, директор заведения Роман Байдин оказался более разговорчивым. Он отметил, что бар работает в обычном режиме, гостям переживать не о чем.
«Всё удовлетворительно, но пока от других комментариев воздержусь. Пока всё решается, урегулируется. Заявление написано, расследование идет», — сказал Роман журналисту.
В среду актер Никита Кологривый оказался в отделе полиции Новосибирска после веселой ночи в одном из баров. Он дрался, снимал футболку, выбил телефон из рук девушки и еще укусил официантку. Подробнее — в материале «Фонтанки». После случившегося исполнителя одной из главных ролей в сериале «Слово пацана» задержали и оформили протокол о мелком хулиганстве.