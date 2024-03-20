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    Покусанная Кологривым сибирячка отказалась общаться со СМИ и закрыла соцсети

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    16 комментариев

    Корреспонденты новосибирского портала НГС 20 марта разыскали девушку, которую покусал Никита Кологривый. 28-летняя хостес кальян-бара Алиса отказалась общаться с журналистами, а после звонка и вовсе закрыла соцсети.

    Ее работодатель, директор заведения Роман Байдин оказался более разговорчивым. Он отметил, что бар работает в обычном режиме, гостям переживать не о чем.

    «Всё удовлетворительно, но пока от других комментариев воздержусь. Пока всё решается, урегулируется. Заявление написано, расследование идет», — сказал Роман журналисту.

    В среду актер Никита Кологривый оказался в отделе полиции Новосибирска после веселой ночи в одном из баров. Он дрался, снимал футболку, выбил телефон из рук девушки и еще укусил официантку. Подробнее — в материале «Фонтанки». После случившегося исполнителя одной из главных ролей в сериале «Слово пацана» задержали и оформили протокол о мелком хулиганстве.

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    Комментарии 16

    Гость21 Мар 2024 в 00:24
    правую ягодицу укусил...или как?
    +0−0
    Гость21 Мар 2024 в 00:19
    кто они такие чтоб про них писать новости?
    вы про президента вообще молчите даже.
    а нам важно, слова президента мы хотим слышать.
    что нибудь мудрое, от мудрого человека.
    точнее, единственный человек, это президент РФ, который осмеливается говорить мудро.
    а всем остальным, молчать в тряпочку, и не мудрить ничего.
    сдеть на попе ровно, это лучше чем сидеть.
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