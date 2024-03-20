Покусанная Кологривым сибирячка отказалась общаться со СМИ и закрыла соцсети

Корреспонденты новосибирского портала НГС 20 марта разыскали девушку, которую покусал Никита Кологривый. 28-летняя хостес кальян-бара Алиса отказалась общаться с журналистами, а после звонка и вовсе закрыла соцсети.



Ее работодатель, директор заведения Роман Байдин оказался более разговорчивым. Он отметил, что бар работает в обычном режиме, гостям переживать не о чем.



«Всё удовлетворительно, но пока от других комментариев воздержусь. Пока всё решается, урегулируется. Заявление написано, расследование идет», — сказал Роман журналисту.

