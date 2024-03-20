Не только вспышка, но и задымление. Показываем подстанцию в Московском районе с другого ракурса

Причиной мелькнувшей на весь Петербург вспышки в Московском районе стало срабатывание защитной автоматики на подстанции «Чесменская», об этом 20 марта рассказали «Фонтанке» в пресс-службе филиала ПАО «Россети» — Магистральные электрические сети Северо-Запада.

Все произошло в ночь на 20 марта на улице Типанова. По информации читателей «Фонтанки», помимо вспышки на подстанции наблюдалось задымление. «Громкий звук был, и временно выключили свет», — рассказала нам Любовь, которая живет в доме напротив подстанции. Еще один читатель сообщил, что свет отключился буквально на секунду.