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    Не только вспышка, но и задымление. Показываем подстанцию в Московском районе с другого ракурса

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    2 комментария

    Причиной мелькнувшей на весь Петербург вспышки в Московском районе стало срабатывание защитной автоматики на подстанции «Чесменская», об этом 20 марта рассказали «Фонтанке» в пресс-службе филиала ПАО «Россети» — Магистральные электрические сети Северо-Запада.

    Все произошло в ночь на 20 марта на улице Типанова. По информации читателей «Фонтанки», помимо вспышки на подстанции наблюдалось задымление. «Громкий звук был, и временно выключили свет», — рассказала нам Любовь, которая живет в доме напротив подстанции. Еще один читатель сообщил, что свет отключился буквально на секунду.

    читательница «Фонтанки»

    «В 00:28 20 марта 2024 года для предотвращения технологического нарушения на подстанции 220 кВ «Чесменская» сработала защитная автоматика», — сообщили ранее «Фонтанке» в МЭС Северо-Запада. Уточняется, что оборудование не было повреждено.

    Видовая камера «Фонтанки»

    Яркое зарево было видно даже в центре Петербурга. Сразу было понятно, что источник вспышки — на земле. При этом сообщений о громких звуках, сопровождавших вспышку, не было.

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    ВспышкаМосковский район
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    Комментарии 2

    Гость20 Мар 2024 в 19:03
    Теперь можно сделать более умную автоматику на нейросетях
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 18:21
    Не только задымление, но и бавовна.
    +0−0
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