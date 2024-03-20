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    В небе на юге Петербурга заметили яркую вспышку. Сообщений о происшествиях не поступало

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    6 комментариев
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    В 00:28 городские видовые веб-камеры зафиксировали очень яркую вспышку по направлению к югу Петербурга. Ее источник непонятен.

    Судя по записи с камер, скорее всего, вспышка произошла на земле, на мгновение осветив огромный круг на низких облаках над городом. Точно локализовать источник света невозможно. Он мог находиться как в пределах города, так и в районе южных пригородов.

    Читатели «Фонтанки» также сообщали в редакцию о том, что в это время «над Московским либо ближе к Фрунзенскому району небо осветилось желтой вспышкой». При этом сообщений о громких звуках, сопровождавших вспышку, не было.

    Никаких сообщений о происшествиях, которые бы могли объяснить это явление, не поступало. Не ясно даже, было ли это природное явление или техногенное.

    Власти Петербурга ранее заявляли, что с военной точки зрения Петербург находится под защитой. «Город надежно защищен. <…> Военные работают, в этом отношении делается всё необходимое», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в начале марта. После этого Минобороны действительно отчитывалось о том, что силы ПВО сбили в небе над Ленинградской областью беспилотник, и сообщений о прилетах в черте города не поступало.

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    Комментарии 6

    Вот, значит, что20 Мар 2024 в 02:13
    Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы, но в этот раз не вызвал взрыв болотного газа
    +0−0
    27844567720 Мар 2024 в 02:10
    Вспышка была очень красивая! Спасибо за такое красивое зрелище!
    +1−0
    Гость20 Мар 2024 в 01:43
    Приоткрылся портал. Кротовая нора.
    +2−0
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