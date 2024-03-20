В небе на юге Петербурга заметили яркую вспышку. Сообщений о происшествиях не поступало

В 00:28 городские видовые веб-камеры зафиксировали очень яркую вспышку по направлению к югу Петербурга. Ее источник непонятен.
Судя по записи с камер, скорее всего, вспышка произошла на земле, на мгновение осветив огромный круг на низких облаках над городом. Точно локализовать источник света невозможно. Он мог находиться как в пределах города, так и в районе южных пригородов.
Читатели «Фонтанки» также сообщали в редакцию о том, что в это время «над Московским либо ближе к Фрунзенскому району небо осветилось желтой вспышкой». При этом сообщений о громких звуках, сопровождавших вспышку, не было.
Никаких сообщений о происшествиях, которые бы могли объяснить это явление, не поступало. Не ясно даже, было ли это природное явление или техногенное.
Власти Петербурга ранее заявляли, что с военной точки зрения Петербург находится под защитой. «Город надежно защищен. <…> Военные работают, в этом отношении делается всё необходимое», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в начале марта. После этого Минобороны действительно отчитывалось о том, что силы ПВО сбили в небе над Ленинградской областью беспилотник, и сообщений о прилетах в черте города не поступало.