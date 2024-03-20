Стало известно, что за вспышка озарила небо в Московском районе Петербурга

В ночь на 20 марта небо на юге Петербурга озарила яркая вспышка — ее могло спровоцировать короткое замыкание на подстанции Чесменская в Московском районе.
видовая камера «Фонтанки»
Вспышка была настолько мощной, что ее было видно даже из самого центра. Читатели «Фонтанки» также сообщали в редакцию о том, что в половине первого ночи «над Московским либо ближе к Фрунзенскому району небо осветилось желтой вспышкой». О громких звуках, сопровождающих вспышку, не сообщалось. «Примерно в половину первого ночи отключилось на пару минут электричество», — говорит читательница Анна.
Локализовать источник вспышки удалось с помощью трех видеокамер, которые указывали на эпицентр в районе СКА-Арены.
Подстанция принадлежит филиалу ПАО «Россети Северо-Запад» — Магистральные электрические сети Северо-Запада. «Фонтанка» обратилась за комментарием компании. «В 00.28 20 марта 2024 года для предотвращения технологического нарушения на подстанции 220 кВ «Чесменская» сработала защитная автоматика. Оборудование не повреждено, оно функционирует штатно. Последствий для электроснабжения потребителей нет», — сообщили в «МЭС Северо-Запада».
Ранее мощная вспышка кислотно-зеленого цвета озарила небо в Подмосковье. Оказалось, что это было короткое замыкание кабеля, которое оперативно устранено.