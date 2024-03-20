    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, ю-з

    767мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.22eur100.1

    Почти 11 тысяч пьяных водителей отловили в Петербурге

    2405
    обсудить

    О ситуации на дорогах Петербурга рассказал городскому Заксобранию начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. Речь зашла о нетрезвых водителях, работе дорожных камер и смертности в ДТП.

    ГИБДД в минувшем году расширила практику проверок водителей на трезвость. В ходе рейдов было установлено почти 11 тысяч человек, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом виде или отказались пройти медосвидетельствование, сообщил Плугин, отчитываясь о работе управления МВД за 2023 год 20 марта. Для 716 из них любовь к «пьяной» езде закончилась уголовным делом.

    Количество комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Петербурга выросло до 934 штук. За год они выявили более 10 миллионов нарушений ПДД. Это на 12% больше, чем годом ранее. При этом наличие камер дисциплинирует водителей, отметил глава ведомства: по сравнению с 2022 годом нарушителей ПДД стало на треть меньше.

    В целом показатели травм и смертности на дорогах Петербурга в 2023 году снизились, рассказал Плугин. Погибших в результате ДТП стало меньше на 7%, а пострадавших — на 5%.

    Глава регионального управления МВД также отметил, что уровень преступности в Петербурге остается ниже общероссийского. Всего за год выявили более 17,3 тысячи лиц, совершивших преступления. На мигрантов приходится 10% от общего количества преступлений. Также за год в Петербурге возбудили три уголовных и сотню административных дел о дискредитации армии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТППьяный водитель
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close