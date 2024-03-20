Почти 11 тысяч пьяных водителей отловили в Петербурге

О ситуации на дорогах Петербурга рассказал городскому Заксобранию начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. Речь зашла о нетрезвых водителях, работе дорожных камер и смертности в ДТП.



ГИБДД в минувшем году расширила практику проверок водителей на трезвость. В ходе рейдов было установлено почти 11 тысяч человек, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом виде или отказались пройти медосвидетельствование, сообщил Плугин, отчитываясь о работе управления МВД за 2023 год 20 марта. Для 716 из них любовь к «пьяной» езде закончилась уголовным делом.