Почти 11 тысяч пьяных водителей отловили в Петербурге

О ситуации на дорогах Петербурга рассказал городскому Заксобранию начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин. Речь зашла о нетрезвых водителях, работе дорожных камер и смертности в ДТП.
ГИБДД в минувшем году расширила практику проверок водителей на трезвость. В ходе рейдов было установлено почти 11 тысяч человек, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом виде или отказались пройти медосвидетельствование, сообщил Плугин, отчитываясь о работе управления МВД за 2023 год 20 марта. Для 716 из них любовь к «пьяной» езде закончилась уголовным делом.
Количество комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Петербурга выросло до 934 штук. За год они выявили более
В целом показатели травм и смертности на дорогах Петербурга в 2023 году снизились, рассказал Плугин. Погибших в результате ДТП стало меньше на 7%, а пострадавших — на 5%.
Глава регионального управления МВД также отметил, что уровень преступности в Петербурге остается ниже общероссийского. Всего за год выявили более