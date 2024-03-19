Картаполов анонсировал тестовую рассылку электронных повесток

Рассылка электронных повесток во время предстоящего весеннего призыва пройдет в тестовом режиме. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости во вторник, 19 марта.



По его словам, повестки в электронной форме приходили и в период осеннего призыва, с 1 апреля такая практика продолжит действовать. При этом основным документом для явки остается бумажная повестка, но до тех пор, «пока не заработает реестр военнообязанных».

«Это тестовый характер носит, рассылка электронных повесток. Но их надо рассылать, чтобы проверять, доходят, не доходят, как они доходят и так далее», — разъяснил Картаполов.