Картаполов анонсировал тестовую рассылку электронных повесток

Рассылка электронных повесток во время предстоящего весеннего призыва пройдет в тестовом режиме. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости во вторник, 19 марта.
По его словам, повестки в электронной форме приходили и в период осеннего призыва, с 1 апреля такая практика продолжит действовать. При этом основным документом для явки остается бумажная повестка, но до тех пор, «пока не заработает реестр военнообязанных».
«Это тестовый характер носит, рассылка электронных повесток. Но их надо рассылать, чтобы проверять, доходят, не доходят, как они доходят и так далее», — разъяснил Картаполов.
Весенний призыв в России проходит ежегодно в установленные даты — с 1 апреля по 15 июля.
В 2023 году в законодательстве появились новые способы рассылки повесток — заказным письмом, электронно через портал «Госуслуги». Как ранее писала «Фонтанка», работа над единым реестром воинского учета и системой электронных повесток «будет практически завершена» к 2025 году.
Президент РФ Владимир Путин поручил провести осенний призыв на срочную службу в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.