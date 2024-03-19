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    На Петроградской стороне жители встали на защиту исторических окон в Доходном доме Тимофеева

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    4 комментария

    В Доходном доме Тимофеева на Лахтинской, 3 местные жители и активисты пытаются отстоять старые деревянные окна, которые подрядчики Фонда капитального ремонта начали демонтировать 15 марта — в очередной раз. Об этом «Фонтанке» стало известно во вторник, 19 марта, из сообщений читателей.

    Работы начались утром, к месту стягиваются градозащитники. Сейчас демонтажу пытаются противостоять пять человек. По их словам, одно окно уже демонтировали и вынесли в подсобное помещение.

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    «Мы встречались с руководством Фонда капитального ремонта, было озвучено предложение передать нам эти окна, чтобы мы их отреставрировали. А потом можно было бы вернуть их на место. Сейчас с нами даже не хотят разговаривать», — рассказала «Фонтанке» активистка Инна Дюкова. Она лично готова забрать себе эти окна.

    Жители просят рабочих не демонтировать или хотя бы не выкидывать окна, спорят с ними. Некоторые читают в парадной стихи Александра Блока — какое-то время он здесь жил.

    Инна Дюкова

    Инна Дюкова

    Это уже не первый конфликт из-за исторических окон на Лахтинской, 3. В доме четыре лестницы (две парадные и две черные), окна планируется заменить везде. Часть рам уже демонтировали, последнее столкновение между жителями и рабочими было в феврале.

    Петербуржцы пробовали собирать подписи за сохранение деревянных окон, и, по словам активистов, за это проголосовали больше половины жителей парадной, где происходит демонтаж сейчас. Они направляли обращение в Следственный комитет и даже начали реставрировать рамы самостоятельно: ремонтировать, очищать декоративные элементы от краски и ржавчины. Им помогали в этом мастера сообщества «Двери с помоек» и фонд сохранения культурного наследия «Внимание». Люди убеждены: если не Фонд капремонта, то они сами могли бы вернуть окнам исторический облик.

    «Жители подавали заявление на выявление здания в качестве объекта культурного наследия, но КГИОП отказал. Предыдущий демонтаж окон начался до того, как было вынесено это решение. Сейчас работы возобновили сразу после выборов, интересное совпадение», — отмечает Олег Мухин в разговоре с «Фонтанкой».

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    В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) отмечают, что доходный дом Тимофеева — это объект, обладающий признаками культурного наследия. То есть это возможный претендент на статус выявленного объекта культурного наследия, чей облик обеспечивается особой защитой государства.

    Представители Фонда капитального ремонта сообщили «Фонтанке», что перед демонтажом специалисты обследовали окна на Лахтинской, 3 и пришли к выводу, что они сильно повреждены: зафиксированы продольные трещины, грибок, усыхание древесины, многократные окрашивания.

    «Историческая фурнитура на подавляющем большинстве окон утрачена. Исходя из собранных данных, было принято решение о замене окон на новые, деревянные из массива лиственницы с сохранением рисунка расстекловки. Окна будут максимально приближены к историческому оригиналу, будет установлена единообразная стилизованная фурнитура. При этом в парадных станет теплее и комфортнее», — рассказывают в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

    По данным организации, по вопросу замены окон были опрошены все собственники, и 97% высказались за.

    Доходный дом Тимофеева построен в стиле модерн 1906 году. До 1907 в нём жил поэт Александр Блок.

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    Петроградская сторонаДемонтажКГИОПФонд капитального ремонта
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    Комментарии 4

    Гость19 Мар 2024 в 15:56
    Люди, дорогие, наш дом - КГИОПовский официально, подвергся "угрозе реставрации фасада" и таки был "отреставрирован. Это был и есть кошмар. Трудолюбивые специалисты из ближнего зарубежья так отделали фасад, что смотреть страшно. Гоните их из парадной или звоните в миграционную службу. Кстати, неплохо было бы еще посмотреть выданный ордер ГАТИ на производство работ. Его, скорее всего нет и в помине
    +0−0
    Русич Древний19 Мар 2024 в 15:54
    Подрядчику очень сильно хочется демонтировать. И получить оплату. И отблагодарить хороших людей.
    +0−0
    Annonym9119 Мар 2024 в 15:49
    Да пора уже Ввести в Закон о Капремонте правило , что жители имеют право Потребовать смены Подрядной организаций если вид сотрудников вызывает сомнения в их компетентности .
    А Судя по Видео данные сотрудники скорее всего исповедующие ислам даже если и "компетентны" то умеют только выполнять указания и не остановят производство работ потому что им важны деньги 80% которых уйдет из России на счета их Родственников в Странах ЕАЭС или другие страны бывшего СССР не входящие в ЕАЭС ...
    +0−0
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