У Петропавловской крепости появились первые загорающие

Антициклон удерживает чистое небо над Петербургом, и несмотря на довольно низкую температуру воздуха, горожане, кажется, почувствовали весну. Настало время солнечных ванн.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
На любимом пляже в самом центре города у стен Петропавловской крепости появились первые загорающие.
На Неве тем временем продолжается ледоход.
Сегодняшнее похолодание — это ненадолго. В ближайшие дни температура будет планомерно повышаться, однако солнца станет меньше. Во второй половине недели возможны дожди. Подробный прогноз на каждый день смотрите на «Фонтанке».