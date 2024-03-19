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    У Петропавловской крепости появились первые загорающие

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    10 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Антициклон удерживает чистое небо над Петербургом, и несмотря на довольно низкую температуру воздуха, горожане, кажется, почувствовали весну. Настало время солнечных ванн.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    На любимом пляже в самом центре города у стен Петропавловской крепости появились первые загорающие.

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    На Неве тем временем продолжается ледоход.

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    Сегодняшнее похолодание — это ненадолго. В ближайшие дни температура будет планомерно повышаться, однако солнца станет меньше. Во второй половине недели возможны дожди. Подробный прогноз на каждый день смотрите на «Фонтанке».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 10

    27492304519 Мар 2024 в 15:38
    Фонтанка! Где мой комментарий?
    +1−0
    Гость19 Мар 2024 в 15:32
    позитивненько..)
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 15:30
    Интересуюсь, на них будет заведено дело за *неприличный вид в наше трудное время*?
    +1−0
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