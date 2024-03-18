Еще немного сухой погоды, а потом дожди. Подробный прогноз погоды в Петербурге на неделю

В первые два дня начавшейся недели город окажется под влиянием антициклона. И хотя в небе над Петербургом будет довольно много облаков, вероятность осадков ожидается минимальной. Ну а в среду, уплотняя облака и неся дожди, регион пересечёт тёплый атмосферный фронт. В четверг и в пятницу погоду сформирует тёплый сектор дождливого циклона, температура еще подрастёт и окажется на 4–5 градусов выше климатической нормы. Подробный прогноз погоды на неделю даёт 18 марта ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Сегодня в городе облачно с прояснениями, без осадков. Днём
Во вторник будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью местами гололедица. Ночью до минус двух градусов, днём
В среду в Петербурге ожидается облачная погода, днём небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит
В четверг облачно, временами дожди. Ночью
В пятницу преимущественно облачно, временами дожди. Ночью
По предварительному прогнозу, в субботу и воскресенье будет ветрено и также обойдётся без дождей, а вот температурный фон немного понизится.