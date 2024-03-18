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    Еще немного сухой погоды, а потом дожди. Подробный прогноз погоды в Петербурге на неделю

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    4 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В первые два дня начавшейся недели город окажется под влиянием антициклона. И хотя в небе над Петербургом будет довольно много облаков, вероятность осадков ожидается минимальной. Ну а в среду, уплотняя облака и неся дожди, регион пересечёт тёплый атмосферный фронт. В четверг и в пятницу погоду сформирует тёплый сектор дождливого циклона, температура еще подрастёт и окажется на 4–5 градусов выше климатической нормы. Подробный прогноз погоды на неделю даёт 18 марта ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Сегодня в городе облачно с прояснениями, без осадков. Днём 1–3 градуса. Ветер восточный, 4–9 м/с, в начале дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

    Во вторник будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью местами гололедица. Ночью до минус двух градусов, днём 3–5 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный, 1–6 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

    В среду в Петербурге ожидается облачная погода, днём небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит 0–2 градуса, днём плюс 4–6. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

    В четверг облачно, временами дожди. Ночью 1–3 градуса тепла, днём столбики термометров покажут плюс 7–8 градусов. Ветер западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    В пятницу преимущественно облачно, временами дожди. Ночью 3–5 градусов тепла, днём плюс 7–8. Ветер южный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По предварительному прогнозу, в субботу и воскресенье будет ветрено и также обойдётся без дождей, а вот температурный фон немного понизится.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    Гость18 Мар 2024 в 11:27
    Прогноз из разряда аля
    -Капитан записал в судовом журнале
    -Штурман сегодня был пьян...
    через неделю дежурил штурман он записал в судовом журнале
    -Капитан сегодня был трезв...тчк
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 11:23
    Быстрей бы уж дожди нормальные, смыли всю эту бегловскую грязь, которую целую зиму не убирали
    +2−0
    Гость18 Мар 2024 в 11:14
    КМБ у золодырок будет максимально реальным.
    +0−0
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