Еще немного сухой погоды, а потом дожди. Подробный прогноз погоды в Петербурге на неделю

В первые два дня начавшейся недели город окажется под влиянием антициклона. И хотя в небе над Петербургом будет довольно много облаков, вероятность осадков ожидается минимальной. Ну а в среду, уплотняя облака и неся дожди, регион пересечёт тёплый атмосферный фронт. В четверг и в пятницу погоду сформирует тёплый сектор дождливого циклона, температура еще подрастёт и окажется на 4–5 градусов выше климатической нормы. Подробный прогноз погоды на неделю даёт 18 марта ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня в городе облачно с прояснениями, без осадков. Днём 1–3 градуса . Ветер восточный, 4–9 м/с, в начале дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью местами гололедица. Ночью до минус двух градусов, днём 3–5 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный, 1–6 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.