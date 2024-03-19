Неожиданный ход погоды. В Ленобласти ударил мороз до минус 14 градусов

Температура воздуха в Петербурге вчера понизилась ниже нормы впервые за прошедший месяц. До этого отрицательная аномалия (на 1,1 градуса ниже нормы) последний раз отмечалась 15 февраля, после температура в центре города постоянно превышала норму. А в конце февраля и начале марта превышение нормы составляло 7,2–7,9 градуса, в более холодные дни — всего 0,1–0,2 градуса. Теперь в Петербурге снова отрицательная аномалия температуры, ночью было минус 1–2 градуса, рассказывает 19 марта главный синоптик Александр Колесов.



При этом и сама температурная норма растёт. Для середины февраля это минус 5 градусов, для 18 марта — около минус 1, а для конца марта — почти плюс 2. Причина очевидна: солнце поднимается всё выше и сильнее прогревает воздух.

