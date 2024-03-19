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    Подростку под Белгородом оторвало кисть

    Неожиданный ход погоды. В Ленобласти ударил мороз до минус 14 градусов

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    8 комментариев

    Температура воздуха в Петербурге вчера понизилась ниже нормы впервые за прошедший месяц. До этого отрицательная аномалия (на 1,1 градуса ниже нормы) последний раз отмечалась 15 февраля, после температура в центре города постоянно превышала норму. А в конце февраля и начале марта превышение нормы составляло 7,2–7,9 градуса, в более холодные дни — всего 0,1–0,2 градуса. Теперь в Петербурге снова отрицательная аномалия температуры, ночью было минус 1–2 градуса, рассказывает 19 марта главный синоптик Александр Колесов.

    При этом и сама температурная норма растёт. Для середины февраля это минус 5 градусов, для 18 марта — около минус 1, а для конца марта — почти плюс 2. Причина очевидна: солнце поднимается всё выше и сильнее прогревает воздух.

    Вчера был холодный день во всей Ленобласти, во многих районах максимальная температура осталась слабоотрицательной. Сегодняшняя ночь была местами просто морозной: в Сосново минус 12, а на северо-востоке области до минус 14.

    «Конечно, основной фактор, влияющий на температуру, это облачность, поэтому там, где её не было, воздух охлаждался значительно», — поясняет Колесов.

    Долго это похолодание не задержится. В ближайшие дни температура начнет повышаться. Это будет особенно заметно в дневные часы, но и ночные температуры во второй половине недели уже перестанут быть отрицательными.

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    Комментарии 8

    26606528519 Мар 2024 в 11:48
    Отлично. Давно пора подморозить и компенсировать сопливый плюсовой перекос , который был больше месяца.
    +1−0
    Гость19 Мар 2024 в 11:39
    Нормальный прогноз. Гидромет даёт инфу по прошлым периодам, а вы сами там как-нибудь прогнозируйте, думайте, вычисляйте. Цифровой же век! Кто вычислил, того и грядки/тапки.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 10:50
    Какие минус 14???
    Вы там под чем??

    Ну даже если так…. Тогда ждем летом жару +40 😊😊😊😊
    +0−2
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