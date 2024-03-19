В Ленобласти нашли пропавшую машину такси с убитым водителем внутри

Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено в Сланцевском районе Ленобласти после обнаружения тела таксиста в местечке Гостицы. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 марта.



Накануне ночью диспетчер службы такси позвонила в полицию и сообщила, что один из их сотрудников нашел пропавшую ранее машину. Автомобиль обнаружился в СНТ «Урожай» в деревне Гостицы, водитель внутри был мертв, салон залит кровью.



Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов удостоверились в том, что «Лада Ларгус» стала местом убийства 64-летнего сотрудника такси. Ножевые ранения были у него на груди, шее и руках.

