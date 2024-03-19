    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    0 м/с, штиль

    769мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.98eur100.24
    СРОЧНО

    Движение на КАД тормозит яркое ДТП

    В Ленобласти нашли пропавшую машину такси с убитым водителем внутри

    6079
    2 комментария

    Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено в Сланцевском районе Ленобласти после обнаружения тела таксиста в местечке Гостицы. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 марта.

    Накануне ночью диспетчер службы такси позвонила в полицию и сообщила, что один из их сотрудников нашел пропавшую ранее машину. Автомобиль обнаружился в СНТ «Урожай» в деревне Гостицы, водитель внутри был мертв, салон залит кровью.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов удостоверились в том, что «Лада Ларгус» стала местом убийства 64-летнего сотрудника такси. Ножевые ранения были у него на груди, шее и руках.

    Днем в понедельник удалось задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался 23-летний неработающий житель Сланцев. С конца 2022 года он находится под подпиской о невыезде по делу о краже.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УбийствоТаксиНападение на таксистаНапали на таксистаЛенинградская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 2

    Гость19 Мар 2024 в 09:17
    Как можно было не заметить, что парень не в адекватном состоянии садился в такси?
    +0−1
    Гость19 Мар 2024 в 09:08
    Обычно таксисты грабят и насилуют пассажиров, а тут случилось обратное.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close