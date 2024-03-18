Тигр Форестер, которого спасли после встречи с браконьерами на Дальнем Востоке, обживается в Ленобласти

Раненый тигр Форестер, который проходит лечение в хосписе «Дом тигра», облюбовал березу. На видео от 17 марта видно, как дикий кот точит когти о ствол и гуляет по своему вольеру.

В Ленобласти тигр оказался после того, как попал в браконьерскую петлю правой лапой, а когда браконьеры пришли за ним, так сильно рвался на свободу, что травмировал запястный сустав, через рану он занес инфекцию в суставную сумку. На левой лапе зафиксировали следы выстрелов. Стрелявшие не задели сердце, зато раздробили плечевую кость, собрать которую невозможно. Кот навсегда останется калекой.

Его хотели усыпить, но в итоге привезли из приморского центра «Амурский тигр» в хоспис в Ленобласти. В «Доме тигра» его привили от бешенства, посадили на карантин в отдельном домике. Форестер боится людей, так что к нему не заходят, чтобы при попытке нападения он не травмировал себя.

В хосписе собирают средства на вольер для нового жителя.