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    Тигр Форестер, которого спасли после встречи с браконьерами на Дальнем Востоке, обживается в Ленобласти

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    5 комментариев

    Раненый тигр Форестер, который проходит лечение в хосписе «Дом тигра», облюбовал березу. На видео от 17 марта видно, как дикий кот точит когти о ствол и гуляет по своему вольеру.

    тг-канал «Дом Тигра / Tiger House»

    В Ленобласти тигр оказался после того, как попал в браконьерскую петлю правой лапой, а когда браконьеры пришли за ним, так сильно рвался на свободу, что травмировал запястный сустав, через рану он занес инфекцию в суставную сумку. На левой лапе зафиксировали следы выстрелов. Стрелявшие не задели сердце, зато раздробили плечевую кость, собрать которую невозможно. Кот навсегда останется калекой.

    Его хотели усыпить, но в итоге привезли из приморского центра «Амурский тигр» в хоспис в Ленобласти. В «Доме тигра» его привили от бешенства, посадили на карантин в отдельном домике. Форестер боится людей, так что к нему не заходят, чтобы при попытке нападения он не травмировал себя.

    В хосписе собирают средства на вольер для нового жителя.

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    ТигрДальний Восток
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    Комментарии 5

    Гость18 Мар 2024 в 22:02
    Хорошо ему и безопасно.
    Не то что в Белгороде))
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 22:01
    Очень жалко тигра. Спасибо людям, которые о нем заботятся.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 21:56
    а в это время самый лучший приют полянка выселяют, здание продают
    +0−0
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