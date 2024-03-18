Водитель, устроивший ДТП на КАД с погибшим полицейским, получил срок

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП на КАД минувшим летом. В аварии погибли два человека, в том числе сотрудник ГИБДД.
ДТП случилось в 23:58 20 июля 2023 года на 65-м километре внешнего кольца КАД. Инспектор ГИБДД оформлял столкновение КАМАЗа и «Кадиллака». Подсудимый на автомобиле Hyundai Santa Fe ехал на скорости порядка 115–125 км/ч и врезался в Cadillac и его водителя. От удара машина сместилась и наехала на полицейского, а также КАМАЗ и его водителя, сообщает 18 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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В результате ДТП инспектор ГИБДД и водитель «Кадиллака» погибли. Водителей КАМАЗа и «Хёндэ» госпитализировали в тяжелом состоянии, а пассажирку «Санта Фе» — в удовлетворительном. Жуткие подробности аварии рассказывали очевидцы.
Подсудимый свою вину признал. Мужчина рассказал, что ехал из Новгорода. По словам автомобилиста, он думал, что КАМАЗ движется, а когда понял, что нет, было уже поздно. Суд также установил, что на ветровое стекло «Санта Фе» в нарушение закона была нанесена цветная пленка, которая ограничивала обзорность с места водителя.
Ущерб, причиненный в ДТП, частично возмещен. Суд признал водителя Hyundai виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года.