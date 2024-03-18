Водитель, устроивший ДТП на КАД с погибшим полицейским, получил срок

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП на КАД минувшим летом. В аварии погибли два человека, в том числе сотрудник ГИБДД.



ДТП случилось в 23:58 20 июля 2023 года на 65-м километре внешнего кольца КАД. Инспектор ГИБДД оформлял столкновение КАМАЗа и «Кадиллака». Подсудимый на автомобиле Hyundai Santa Fe ехал на скорости порядка 115–125 км/ч и врезался в Cadillac и его водителя. От удара машина сместилась и наехала на полицейского, а также КАМАЗ и его водителя, сообщает 18 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.