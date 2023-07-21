    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    751мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.85eur101.83

    Страшное ДТП на КАД. Очевидцы говорят, что погиб сотрудник ГИБДД

    350
    обсудить

    Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на КАД Петербурга. В него попали сотрудники ДПС, сообщает «Дорожный инспектор».

    ПоделитьсяПоделиться

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 июля около часа ночи на 64-м километре внешнего кольца, по предварительной информации, на четвёртой полосе столкнулись попутные автомобили: два легковых и грузовой. Погибли два человека, есть пострадавшие. По данным на 7:00, поврежденные машины убраны с проезжей части, проезд на этом участке КАД осуществляется в штатном режиме.

    «Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отмечается в сообщении.

    Очевидцы рассказывают об этой аварии в телеграм-канале «Мегаполис» и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, погиб сотрудник ДПС. Ещё один погибший — с оторванными ногами. «Я проезжала до скорых. Видела женщину и, вроде, мужчину, сидели на асфальте у отбойника, который по центру. А про ДПС'ника... Надеялась, что живой, но увы», — пишет Елена. «Был разбитый «Кадиллак» и «Хендэ» кроссоверы, — отмечают подписчики «Дорожного инспектора». — Водитель «Санта Фе» от удара вылетел и умер тоже. Парень, у которого ребенку плохо. Стоял справа и знак аварийный выставил».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП на КАДСмертельное ДТПДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close