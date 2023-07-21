Страшное ДТП на КАД. Очевидцы говорят, что погиб сотрудник ГИБДД

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на КАД Петербурга. В него попали сотрудники ДПС, сообщает «Дорожный инспектор».
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 июля около часа ночи на 64-м километре внешнего кольца, по предварительной информации, на четвёртой полосе столкнулись попутные автомобили: два легковых и грузовой. Погибли два человека, есть пострадавшие. По данным на 7:00, поврежденные машины убраны с проезжей части, проезд на этом участке КАД осуществляется в штатном режиме.
«Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отмечается в сообщении.
Очевидцы рассказывают об этой аварии в телеграм-канале «Мегаполис» и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, погиб сотрудник ДПС. Ещё один погибший — с оторванными ногами. «Я проезжала до скорых. Видела женщину и, вроде, мужчину, сидели на асфальте у отбойника, который по центру. А про ДПС'ника... Надеялась, что живой, но увы», — пишет Елена. «Был разбитый «Кадиллак» и «Хендэ» кроссоверы, — отмечают подписчики «Дорожного инспектора». — Водитель «Санта Фе» от удара вылетел и умер тоже. Парень, у которого ребенку плохо. Стоял справа и знак аварийный выставил».