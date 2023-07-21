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    Полиция: сначала на КАД столкнулись уборочный КАМАЗ и «Кадиллак», а ДТП с погибшим полицейским — второе

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    11 комментариев
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    Официальную информацию о смертельной аварии на КАД в Пушкинском районе сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    «Дорожный инспектор»

    ДТП, по данным полиции, произошло 20 июля в 23:55 на 65-м километре внешнего кольца. «Хёндэ Санта Фе» наехал на инспектора ДПС ОСБ № 2 ГИБДД, оформлявшего ДТП с участием уборочного КАМАЗа и «Кадиллака». В первой аварии никто не пострадал. Во второй погибли инспектор (ранее сообщалось, что ему 44 года или 45 лет) и 45-летний водитель «Кадиллака». 34-летний водитель КАМАЗа и 24-летний водитель «Санта Фе» в тяжёлом состоянии госпитализированы. Пассажирка «Санта Фе», женщина 1999 года рождения, доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии.

    Предполагаемый виновник смертельной аварии, водитель «Хёндэ», в этом году трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ночью из-за ДТП на КАД была пробка. К утру повреждённые машины убрали с места аварии. Очевидцы рассказывали про страшные травмы второго погибшего (теперь точно известно, что это водитель «Кадиллака»): по их словам, у него оторвало ноги.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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    Комментарии 11

    Гость21 Июл 2023 в 12:12
    Таксист яндекс. Как обычно, из дружественного государства...
    +0−0
    Slava_Rossii221 Июл 2023 в 11:15
    Госдума, ау?
    Почему врезающихся в стоящие автомобили ещё не лишают прав? Тут должна быть однозначная лишёнка лет на 5, с последующей пересдачей.
    +2−0
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