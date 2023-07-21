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    Подробности смертельного ДТП на КАД: инспекторы приехали оформлять «Кадиллак», и в них влетел наглухо затонированный внедорожник

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    21 комментарий
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    Инспекторы ГИБДД приехали оформлять аварию и попали в новое ДТП. Подробности ночной трагедии на КАД сообщает «Дорожный инспектор». По его данным, два человека погибли, один госпитализирован в тяжёлом состоянии и двое — в среднем.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    ДТП, напомним, произошло 21 июля около часа ночи на 64-м километре внешнего кольца, в районе Шушар. Погиб инспектор ДПС ОСБ 2 ГИБДД — мужчина 1978 года рождения. «Хороший был человек. Честно. Чётко выполнял свою работу. Светлая память ему. Соболезнования родителям. Мы будем помнить его. Человек жив, пока его помнят», — отмечает один из подписчиков паблика.

    Предположительно, инспекторы приехали к стоявшему «Кадиллаку», который прикрывал грузовик дорожников. И в них влетел «Хёндэ», весь в тонировке. У патрульной машины повреждения минимальные, её задело осколками. Про второго погибшего очевидцы писали, что ему оторвало ноги. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

    По статистике, на КАД в остановившуюся машину врезаются через 5–8 минут. 10 июля похожая авария была на ЗСД: там грузовик не среагировал на дорожников и врезался в «Порше», погиб человек.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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    Комментарии 21

    GRAY21 Июл 2023 в 10:04
    Вот как раз "подробностей" по данному ДТП и не хватает! Были ли вообще выставлены хотя бы конусы, были ли на всех светоотражающие жилеты, включена ли была "мигалка" на патрульной машине и далее... И главный вопрос- кто водитель джипа?
    +0−0
    24659267421 Июл 2023 в 09:37
    если в круг затонирован то точно быдло с диагнозом.
    +4−0
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