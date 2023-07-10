Подробности смертельного ДТП на ЗСД: водитель тонара не среагировал на дорожников и зацепил «Порше»

ДТП, по данным полиции, случилось 10 июля в 13:30 на 33-м километре ЗСД. На этом участке закончились ремонтные работы, и дорожники вели демонтаж конструкций и ограждений вокруг места работ. Их прикрывал тяжёлый грузовик. По словам очевидцев, водитель тонара, гружённого песком, не среагировал заранее на предупреждения и, похоже, вообще не тормозил. Он буквально в последний момент дёрнул рулём влево, чтобы объехать стоявший большегруз, но не смог, а по пути задел «Порше». Упали на бок и большегруз, и самосвал (песок из него высыпался на дорогу). Почему предполагаемый виновник ДТП не среагировал заранее, теперь не выяснить. По данным «Фонтанки», он погиб. В «Порше» человек пострадал — по предварительным данным, его травмы опасности для жизни не представляют. Также есть информация ещё об одном погибшем — она уточняется.

