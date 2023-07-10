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    Подробности смертельного ДТП на ЗСД: водитель тонара не среагировал на дорожников и зацепил «Порше»

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    Жёсткая авария на ЗСД на севере Петербурга оказалась смертельной. Причиной стал наезд на стоящую машину дорожников.

    читатель «Фонтанки»

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    ДТП, по данным полиции, случилось 10 июля в 13:30 на 33-м километре ЗСД. На этом участке закончились ремонтные работы, и дорожники вели демонтаж конструкций и ограждений вокруг места работ. Их прикрывал тяжёлый грузовик. По словам очевидцев, водитель тонара, гружённого песком, не среагировал заранее на предупреждения и, похоже, вообще не тормозил. Он буквально в последний момент дёрнул рулём влево, чтобы объехать стоявший большегруз, но не смог, а по пути задел «Порше». Упали на бок и большегруз, и самосвал (песок из него высыпался на дорогу). Почему предполагаемый виновник ДТП не среагировал заранее, теперь не выяснить. По данным «Фонтанки», он погиб. В «Порше» человек пострадал — по предварительным данным, его травмы опасности для жизни не представляют. Также есть информация ещё об одном погибшем — она уточняется.

    читатель «Фонтанки»

    В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» подчеркнули, что место производства работ было выделено по всем правилам: о нём предупреждали сообщения на табло, на месте стояли знаки и специальные ограждения.

    Пробки на ЗСД сохраняются: в южном направлении — около 3 километров, в северном — около 2. Сейчас на юг открыта одна полоса из трёх, на север — две.

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    На скоростных автомагистралях нередко происходят серьёзные ДТП из-за наезда на стоящее транспортное средство. По статистике, на КАД в остановившуюся машину врезаются через 5–8 минут.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a><a href="https://vk.com/wall-68471405_18128711" class="io-leave-page _" target="_blank">»</a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

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