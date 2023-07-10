Кадры с жёсткой аварии на ЗСД. Грузовики на боку, в разорванной машине угадывают «Порше»

В жёсткой аварии на ЗСД на севере Петербурга участвовали, по предварительным данным, три машины: два грузовика и легковой автомобиль. Читатели «Фонтанки» присылают кадры с места ДТП. Ранены как минимум двое.
Видно, что перевернулись тягач и самосвал, дорога засыпана песком. Самосвал, вероятно, выехал на встречную полосу: он лежит в левом ряду при движении на север. Легковушка — по словам очевидцев, «Порше». Она сильно разрушена, залита пеной. Пострадавших уже увезли, экстренные службы на месте, рассказывают читатели.
читатели «Фонтанки»
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что в 13:30 на 33-м километре ЗСД произошло столкновение нескольких автомобилей, в том числе двух фур, одна из которых перевернулась. На данный момент известно о двух пострадавших.
Пробки образовались в обе стороны. В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» «Фонтанке» поясняли, что движение в южном направлении на некоторое время закрывали. Уже открыта одна полоса в южном направлении и две из трех — в северном.