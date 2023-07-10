«Жёсткая авария, фура на боку». ЗСД на севере пришлось перекрыть из-за ДТП

Из-за ДТП с большегрузом ограничено движение на Северном участке ЗСД в Петербурге.
Очевидцы сообщают, что при движении от Белоострова к КАД опрокинулась фура. В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» «Фонтанке» рассказали, что из-за ДТП на некоторое время пришлось перекрыть движение на юг. Сейчас открыта одна полоса в южном направлении и две из трех — в северном. Предупреждения для водителей выведены на информационные табло, службы выехали на место.
Образовались пробки. «ЗСД стоит наглухо, если ехать от Сестрорецка к КАД», — пишет читатель «Фонтанки» Юрий.