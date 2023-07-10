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    «Жёсткая авария, фура на боку». ЗСД на севере пришлось перекрыть из-за ДТП

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    3 комментария

    Из-за ДТП с большегрузом ограничено движение на Северном участке ЗСД в Петербурге.

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    Очевидцы сообщают, что при движении от Белоострова к КАД опрокинулась фура. В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» «Фонтанке» рассказали, что из-за ДТП на некоторое время пришлось перекрыть движение на юг. Сейчас открыта одна полоса в южном направлении и две из трех — в северном. Предупреждения для водителей выведены на информационные табло, службы выехали на место.

    Фото: читатель «Фонтанки» Юрий
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    Образовались пробки. «ЗСД стоит наглухо, если ехать от Сестрорецка к КАД», — пишет читатель «Фонтанки» Юрий.

    Фото: читатель «Фонтанки» Юрий

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    Комментарии 3

    Гость10 Июл 2023 в 14:08
    И снова на арене "профи"
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