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    Блогера Николая Соболева исключили из реестра иноагентов

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    4 комментария

    Минюст России исключил из реестра иноагентов Н. Ю. Соболева и Д. В. Константинова. Это решение принято «в связи с утратой признаков иностранного агента». Обновленный реестр 15 марта опубликован на сайте министерства.

    Блогера Николая Соболева признали иноагентом в феврале 2023 года. Тогда Минюст объяснил включение его в реестр тем, что Соболев высказывался «против граждан России и спецоперации» и выступал в поддержку Украины, напоминает РБК.

    Денис Константинов — бывший главред «Орловских новостей». Его внесли в реестр в мае 2022 года.

    Напомним, 15 марта стало известно о включении в реестр иностранных агентов режиссера Романа Либерова* и актера Семена Трескунова*, а также еще пяти человек.

    Подробнее с причинами внесения в реестр можно ознакомиться здесь.

    * Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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    Иноагенты
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Огромная польза!15 Мар 2024 в 22:41
    Я не знаю, кто все эти люди, но исключение из иноагентства плохо попахивает. Я бы от них отписался на всякий случай.
    +5−1
    26078660115 Мар 2024 в 22:38
    За Путина проголосовали?!
    +4−0
    Гость15 Мар 2024 в 22:35
    Кто хоть это такой? Леню Голубкова помню. И брата его!
    +3−0
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