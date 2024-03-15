Блогера Николая Соболева исключили из реестра иноагентов

Минюст России исключил из реестра иноагентов Н. Ю. Соболева и Д. В. Константинова . Это решение принято «в связи с утратой признаков иностранного агента». Обновленный реестр 15 марта опубликован на сайте министерства.



Блогера Николая Соболева признали иноагентом в феврале 2023 года. Тогда Минюст объяснил включение его в реестр тем, что Соболев высказывался «против граждан России и спецоперации» и выступал в поддержку Украины, напоминает РБК.



Денис Константинов — бывший главред «Орловских новостей». Его внесли в реестр в мае 2022 года.

Напомним, 15 марта стало известно о включении в реестр иностранных агентов режиссера Романа Либерова* и актера Семена Трескунова*, а также еще пяти человек.

