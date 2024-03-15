Минюст РФ признал иноагентами артиста Семена Трескунова* и режиссера Романа Либерова*

Минюст России признал иноагентами режиссера Романа Либерова* и актера Семена Трескунова*. Об этом сообщает официальный сайт ведомства 15 марта.
Минюст разъяснил, что Либеров попал в реестр за то, что выступал против СВО и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных сил РФ.
«С.А. Трескунов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. <...> Проживает за пределами Российской Федерации», — сказано в мотивировочной части решения Минюста.
Кроме них в реестр иностранных агентов внесены еще М.Б. Беленькая*, С.В. Каверзина*, О.В. Кашинцев*, И.В. Липсиц*, а также К.В. Ишутин*.
Подробнее с причинами внесения в реестр можно ознакомиться здесь.