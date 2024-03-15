    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    3 м/с, с-в

    766мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.87eur99.97

    Минюст РФ признал иноагентами артиста Семена Трескунова* и режиссера Романа Либерова*

    6603
    31 комментарий

    Минюст России признал иноагентами режиссера Романа Либерова* и актера Семена Трескунова*. Об этом сообщает официальный сайт ведомства 15 марта.

    Минюст разъяснил, что Либеров попал в реестр за то, что выступал против СВО и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также Вооруженных сил РФ.

    «С.А. Трескунов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. <...> Проживает за пределами Российской Федерации», — сказано в мотивировочной части решения Минюста.

    Кроме них в реестр иностранных агентов внесены еще М.Б. Беленькая*, С.В. Каверзина*, О.В. Кашинцев*, И.В. Липсиц*, а также К.В. Ишутин*.

    Подробнее с причинами внесения в реестр можно ознакомиться здесь.

    * Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Минюст РФИноагенты
    ЛАЙК10
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ18
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 31

    Петр I-ый17 Мар 2024 в 03:17
    Эй, вы там полегче! А то Иноагентов скоро станет больше, чем нас, и они нам наваляют!
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 12:42
    Как сказал покойный ширвиндт,скоро появится брошюра,со списком иноагентов,и там будут лучшие умы россии.
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 09:59
    Когда-нибудь Минюст был озабочен доказыванием "недостоверности" информации, распространяемой ошельмованными им людьми?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close