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    Воины и танцоры прошлых веков захватят павильон «Экспофорума»

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    Фото: предоставлено организаторами
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    Легионеры и мастера копья из Средневековья, спортсмены-фехтовальщики и мастера старинных танцев — ради знакомства со всеми ними на выходных 16–17 марта стоит отправляться на фестиваль военно-исторического движения «Рекон» (6+). Он пройдёт в «Экспофоруме», в павильоне на Петербургском шоссе.

    События в программе разнятся от турниров Эпохи Античности до схваток на куда более современных клинках. В локации «Мультивековое Ристалище» будут сражаться как одиночки, так и команды. Номинации: «Мастер копья», «Свободный Выбор», «Круг Локи», «Бои на мосту». Там же пройдёт и турнир Рыцарских копий XIII века. На «Латном ристалище» получится увидеть бои на 7 видах оружия по правилам XV века, а на «Фехтовальном ристалище» — троеборья и схватки на классической рапире. Участвуют и мужчины, и женщины.

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    Помимо боёв на «Реконе» будут и события для погружения в контекст разных эпох: например, показательное выступление «Римские танцы и шоу легионеров» и мастер-класс по барочным танцам. Ведущие впечатлят не только отточенной техникой, но и проработанностью образов.

    В этом году на фестивале появится внушительное выставочное пространство. В формате полевых лагерей организаторы познакомят зрителей с историей различных времен и регионов — от Древнего Египта и античности до XX века. Здесь выставят настоящее 85-мм зенитное орудие, позволят подержать в руках мечи викингов и мушкеты солдат петровской армии и понаблюдать за традиционной японской чайной церемонией. На отдельном стенде будут выставлены образцы реконструкций русского костюма и доспеха XIII–XVII веков.

    Подробности о программе — в социальных сетях фестиваля.

    Фото: предоставлено организаторами

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