Воины и танцоры прошлых веков захватят павильон «Экспофорума»

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Легионеры и мастера копья из Средневековья, спортсмены-фехтовальщики и мастера старинных танцев — ради знакомства со всеми ними на выходных 16–17 марта стоит отправляться на фестиваль военно-исторического движения «Рекон» (6+). Он пройдёт в «Экспофоруме», в павильоне на Петербургском шоссе.



События в программе разнятся от турниров Эпохи Античности до схваток на куда более современных клинках. В локации «Мультивековое Ристалище» будут сражаться как одиночки, так и команды. Номинации: «Мастер копья», «Свободный Выбор», «Круг Локи», «Бои на мосту». Там же пройдёт и турнир Рыцарских копий XIII века. На «Латном ристалище» получится увидеть бои на 7 видах оружия по правилам XV века, а на «Фехтовальном ристалище» — троеборья и схватки на классической рапире. Участвуют и мужчины, и женщины.



Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Помимо боёв на «Реконе» будут и события для погружения в контекст разных эпох: например, показательное выступление «Римские танцы и шоу легионеров» и мастер-класс по барочным танцам. Ведущие впечатлят не только отточенной техникой, но и проработанностью образов.



В этом году на фестивале появится внушительное выставочное пространство. В формате полевых лагерей организаторы познакомят зрителей с историей различных времен и регионов — от Древнего Египта и античности до XX века. Здесь выставят настоящее 85-мм зенитное орудие, позволят подержать в руках мечи викингов и мушкеты солдат петровской армии и понаблюдать за традиционной японской чайной церемонией. На отдельном стенде будут выставлены образцы реконструкций русского костюма и доспеха XIII–XVII веков.



Подробности о программе — в социальных сетях фестиваля.

