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    Московский СК предъявил обвинение мужчине, столкнувшему бывшую девушку под поезд метро

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    Следственный комитет предъявил обвинение жителю Москвы в покушении на убийство девушки в столичном метро, сообщает в четверг, 14 марта, Telegram-канал московского ГСУ СК. В ходе допроса 39-летний мужчина пояснил следователям, что совершил преступление из-за разрыва романтических отношений с потерпевшей.

    Вечером 13 марта «на фоне возникшей неприязни» он повалил девушку на пол платформы станции «Войковская» московской подземки, а затем столкнул под электропоезд. Однако женщина успела сгруппироваться и упала в желоб, а машинист электропоезда успел затормозить.

    СК по данному факту возбудил уголовное дело (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

    Ранее появилось видео конфликта в метро. Судя по кадрам, один из растерявшихся очевидцев начал прыгать от ужаса происходящего.

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