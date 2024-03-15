Московский СК предъявил обвинение мужчине, столкнувшему бывшую девушку под поезд метро

Следственный комитет предъявил обвинение жителю Москвы в покушении на убийство девушки в столичном метро, сообщает в четверг, 14 марта, Telegram-канал московского ГСУ СК. В ходе допроса 39-летний мужчина пояснил следователям, что совершил преступление из-за разрыва романтических отношений с потерпевшей.

Вечером 13 марта «на фоне возникшей неприязни» он повалил девушку на пол платформы станции «Войковская» московской подземки, а затем столкнул под электропоезд. Однако женщина успела сгруппироваться и упала в желоб, а машинист электропоезда успел затормозить.

