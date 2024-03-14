РФ оставляет за собой право на международное расследование подрыва «Северных потоков»

Россия оставляет за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на газопроводах « Северный поток — 1 » и « Северный поток — 2 ». Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.



«(Дания и Швеция. — Прим. ТАСС) отвергли абсолютно любые попытки наладить двустороннее сотрудничество с Россией. <...> Мы оставляем за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на трубопроводах <...> и выступить с соответствующими предложениями», — цитирует заявление Полянского госагентство ТАСС.