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    РФ оставляет за собой право на международное расследование подрыва «Северных потоков»

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    Россия оставляет за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    «(Дания и Швеция. — Прим. ТАСС) отвергли абсолютно любые попытки наладить двустороннее сотрудничество с Россией. <...> Мы оставляем за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на трубопроводах <...> и выступить с соответствующими предложениями», — цитирует заявление Полянского госагентство ТАСС.

    Напомним, газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были повреждены в результате взрывов на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря в сентябре 2022 года. Сила взрывов, по некоторым оценкам, достигала 2,3 балла по шкале Рихтера. Повреждены были три «нитки» газопроводов из четырех. «Фонтанка» подробно писала о расследовании ЧП.

    В Германии продолжают расследование взрывов на «Северных потоках». А вот Швеция 7 февраля объявила, что не нашла подозреваемых и прекращает расследование. 26 февраля с аналогичным решением выступили власти Дании.

    В Кремле, комментируя решение Дании, заявили, что ситуация близка к абсурдной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрывы на «Северных потоках» — «преднамеренная диверсия».

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    Северные потоки
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    Комментарии 34

    Гость14 Мар 2024 в 23:18
    Эритрея в помощь!
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