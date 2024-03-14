РФ оставляет за собой право на международное расследование подрыва «Северных потоков»

Россия оставляет за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на газопроводах «
«(Дания и Швеция. — Прим. ТАСС) отвергли абсолютно любые попытки наладить двустороннее сотрудничество с Россией. <...> Мы оставляем за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на трубопроводах <...> и выступить с соответствующими предложениями», — цитирует заявление Полянского госагентство ТАСС.
Напомним, газопроводы «
В Германии продолжают расследование взрывов на «Северных потоках». А вот Швеция 7 февраля объявила, что не нашла подозреваемых и прекращает расследование. 26 февраля с аналогичным решением выступили власти Дании.
В Кремле, комментируя решение Дании, заявили, что ситуация близка к абсурдной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрывы на «Северных потоках» — «преднамеренная диверсия».