Украинский полковник Роман Червинский, служивший в Силах специальных операций Украины, был «координатором» операции подрыва газопроводов Nord Stream, пишет 11 ноября The Washington Post. Издание ссылается на источники, знакомые с ролью офицера.
Журналисты считают, что Червинский руководил логистикой и поддержкой «команды из шести человек», которая арендовала парусник под вымышленными именами и использовала глубоководное снаряжение для подводного плавания, чтобы установить взрывные устройства на газопроводах.
Напомним, газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были повреждены 26 сентября 2022 года в результате взрывов на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря. «Фонтанка» писала, что сила взрывов, по некоторым оценкам, достигала 2,3 балла по шкале Рихтера.
Ранее The Washington Post опубликовала данные другого расследования. Газета заявила, что в США знали о готовящейся диверсии на «Северных потоках» за три месяца до взрывов — то есть в начале июня 2022 года. Подробности плана якобы были переданы американцам коллегами из одной из европейских разведок.
Версия об ответственности украинцев за подрывы в зарубежных СМИ звучала многократно. Так, 1 июня немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило об обысках по делу о взрывах на российских газопроводах. Во Франкфурте-на-Одере следователи пришли к женщине, у которой общий ребенок с предполагаемым участником подрывов на «Северных потоках».
Süddeutsche Zeitung связывала отца ребенка с вооруженными силами Украины. У ребенка взяли образцы ДНК, чтобы сравнить их с теми, что были найдены на яхте «Андромеда». Это судно, по одной из версий, использовалось для организации подрывов.