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    В Германии провели обыск по делу о взрывах на «Северных потоках»

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    3 комментария

    В Германии провели обыск по делу о взрывах на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом 1 июня сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

    Во Франкфурте-на-Одере следователи пришли к женщине, у которой общий ребенок с предполагаемым участником подрывов на «Северных потоках». Немецкая пресса связывает отца с вооруженными силами Украины. Информацию об обысках газете подтвердила немецкая прокуратура.

    У ребенка взяли образцы ДНК, чтобы сравнить их с теми, что были найдены на яхте «Андромеда». Это судно, по одной из версий, использовалось для организации подрывов. Если ДНК совпадет, то у германского следствия появится конкретный подозреваемый, считают авторы статьи.

    Ранее в мае Süddeutsche Zeitung сообщала, что следствие изучает причастность к взрывам нескольких человек, в том числе 26-летнего киевлянина, который «может иметь отношение» к ВСУ.

    Напомним, газопровод «Северный поток» был повреждён 26 сентября 2022 года в результате взрывов на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря. «Фонтанка» писала, что сила взрывов, по некоторым оценкам, достигала 2,3 балла по шкале Рихтера.

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    Северные потокиВзрывПодозреваемыеОбыскГермания
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    Комментарии 3

    Гость02 Июн 2023 в 01:29
    Вся эка немецкая комедия с "расследованием" описывается одной фразой - Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
    +0−0
    Михаил Микушин02 Июн 2023 в 01:04
    Браво, Германия! Давно пора было....
    +2−0
    правду не задушишь не убьёшь!02 Июн 2023 в 00:50
    да какая разница кто взорвал
    украинец или россиянин ротенберг заработал и ладно.
    +2−0
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