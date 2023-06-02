В Германии провели обыск по делу о взрывах на «Северных потоках»

В Германии провели обыск по делу о взрывах на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом 1 июня сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Во Франкфурте-на-Одере следователи пришли к женщине, у которой общий ребенок с предполагаемым участником подрывов на «Северных потоках». Немецкая пресса связывает отца с вооруженными силами Украины. Информацию об обысках газете подтвердила немецкая прокуратура.
У ребенка взяли образцы ДНК, чтобы сравнить их с теми, что были найдены на яхте «Андромеда». Это судно, по одной из версий, использовалось для организации подрывов. Если ДНК совпадет, то у германского следствия появится конкретный подозреваемый, считают авторы статьи.
Ранее в мае Süddeutsche Zeitung сообщала, что следствие изучает причастность к взрывам нескольких человек, в том числе 26-летнего киевлянина, который «может иметь отношение» к ВСУ.
Напомним, газопровод «Северный поток» был повреждён 26 сентября 2022 года в результате взрывов на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря. «Фонтанка» писала, что сила взрывов, по некоторым оценкам, достигала 2,3 балла по шкале Рихтера.