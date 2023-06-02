В Германии провели обыск по делу о взрывах на «Северных потоках»

В Германии провели обыск по делу о взрывах на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом 1 июня сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.



Во Франкфурте-на-Одере следователи пришли к женщине, у которой общий ребенок с предполагаемым участником подрывов на «Северных потоках». Немецкая пресса связывает отца с вооруженными силами Украины. Информацию об обысках газете подтвердила немецкая прокуратура.



У ребенка взяли образцы ДНК, чтобы сравнить их с теми, что были найдены на яхте «Андромеда». Это судно, по одной из версий, использовалось для организации подрывов. Если ДНК совпадет, то у германского следствия появится конкретный подозреваемый, считают авторы статьи.

