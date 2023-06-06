Washington Post: В США знали о подготовке диверсии на «Северных потоках» за три месяца до подрыва

В США знали о готовящейся диверсии на «Северных потоках» за три месяца до взрывов, пишет 6 июня Washington Post.
Информацию о подготовке подрыва спецслужбами Украины в ЦРУ получили в июне 2022 года, сообщает издание. Подробности плана были переданы американцам коллегами из одной из европейских разведок. Эти донесения, предположительно, выложил на платформу Discord бывший американский военный Джек Тейшейра.
По данным Washington Post, информацию источника не удалось немедленно подтвердить, но ЦРУ тогда же поделилось данными с Германией и другими европейскими странами.
Некоторые представители администрации президента США изначально возложили вину за подрыв «Северных потоков» на Россию. Теперь же «чиновники администрации Байдена в частном порядке признают, что нет доказательств, убедительно указывающих на причастность Москвы. Но публично они уклонились от вопросов о том, кто может нести ответственность», пишут авторы статьи.
Напомним, газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были повреждены 26 сентября 2022 года в результате взрывов на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря. «Фонтанка» писала, что сила взрывов, по некоторым оценкам, достигала 2,3 балла по шкале Рихтера.
Версия об ответственности украинцев за подрывы в зарубежных СМИ звучала многократно. Недавно во Франкфурте-на-Одере прошли обыски у женщины, у которой общий ребенок с предполагаемым участником подрывов на «Северных потоках».
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung связывает отца ребенка с вооруженными силами Украины. У ребенка взяли образцы ДНК, чтобы сравнить их с теми, что были найдены на яхте «Андромеда». Это судно, по одной из версий, использовалось для организации подрывов.