Washington Post: В США знали о подготовке диверсии на «Северных потоках» за три месяца до подрыва

В США знали о готовящейся диверсии на «Северных потоках» за три месяца до взрывов, пишет 6 июня Washington Post.



Информацию о подготовке подрыва спецслужбами Украины в ЦРУ получили в июне 2022 года, сообщает издание. Подробности плана были переданы американцам коллегами из одной из европейских разведок. Эти донесения, предположительно, выложил на платформу Discord бывший американский военный Джек Тейшейра.



По данным Washington Post, информацию источника не удалось немедленно подтвердить, но ЦРУ тогда же поделилось данными с Германией и другими европейскими странами.

