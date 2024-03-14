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    СК РФ: военные следователи возбудили в 3,5 раза больше уголовных дел в 2023 году

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    Главное военное следственное управление СКР в 2023 году возбудило в 3,5 раза больше уголовных дел, чем годом ранее. Об этом 14 марта сообщил зампред Следственного комитета РФ Константин Корпусов. Это заявление он сделал на расширенном заседании коллегии ГВСУ СК России.

    Оценивая итоги за год, Корпусов отметил, что в 2023 году военные следователи рассмотрели более 56 500 обращений.

    «Более половины из них поступили от участников СВО и членов их семей. Восстановлены права свыше 18,5 тысячи человек», — цитирует слова Корпусова telegram-канал СКР.

    Выступая на коллегии, глава СКР Александр Бастрыкин отметил работу своих подчиненных по постановке бывших мигрантов на воинский учет.

    По его словам, в 2023 году на учет были поставлены более 16 тыс. человек, принятых в российское гражданство. Из них свыше 1,7 тыс. служат по призыву, а 3,5 тыс. заключили контракт с Минобороны РФ.

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