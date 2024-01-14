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    Найди свой дом. Роскосмос показал, как выглядит Петербург из космоса

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    13 комментариев

    Фотографию Санкт-Петербурга, сделанную из космоса, публикует Роскосмос в своём телеграм-канале «Я сказал «Поехали»».

    Фото: Роскосмос
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    Петербург — космический город. Здесь, в Петропавловской крепости, была организована первая научно-исследовательская и опытно-конструкторская лаборатория СССР. В Иоанновском равелине работали Николай Тихомиров, Валентин Глушко, Георгий Лангемак. В Петербурге находится первая в России обсерватория, самый большой в Европе планетарий и завод «Арсенал», где производятся космические аппараты.

    С Ленинградом плотно связана судьба крупнейших советских фантастов XX века — братьев Стругацких. Со Ждановской набережной к Марсу улетел изобретатель Мстислав Лось, герой романа Алексея Толстого «Аэлита».

    Фото: Роскосмос

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    КосмосВид из космосаРоскосмос
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

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