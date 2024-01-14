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    Москвичка вышла, оставив в квартире четырёх детей, а когда вернулась, один был мёртв

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    Двухлетний ребенок умер в своей квартире в Москве. Прокуратура взяла расследование на контроль, сообщается в телеграм-канале ведомства.

    Трагедия произошла утром 14 января на улице Генерала Донского. Матери 35 лет. По её словам, она ненадолго вышла из дома, оставив там четверых своих детей: 6-летнего, 3-летнего, 2-летнего и младенца 2023 года рождения. Они были одни в квартире. Вернувшись, женщина обнаружила 2-летнего сына в ванной комнате без признаков жизни.

    Фото: прокуратура Москвы
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    Возбуждено уголовное дело по статье 109, часть 1, УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Точную причину смерти ребёнка установят судмедэксперты.

    Фото: прокуратура Москвы

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