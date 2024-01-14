Москвичка вышла, оставив в квартире четырёх детей, а когда вернулась, один был мёртв

Двухлетний ребенок умер в своей квартире в Москве. Прокуратура взяла расследование на контроль, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Трагедия произошла утром 14 января на улице Генерала Донского. Матери 35 лет. По её словам, она ненадолго вышла из дома, оставив там четверых своих детей: 6-летнего, 3-летнего, 2-летнего и младенца 2023 года рождения. Они были одни в квартире. Вернувшись, женщина обнаружила 2-летнего сына в ванной комнате без признаков жизни.
Возбуждено уголовное дело по статье 109, часть 1, УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Точную причину смерти ребёнка установят судмедэксперты.