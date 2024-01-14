Яйца против гречки. Какие продукты не подорожали в 2023 году, а даже подешевели

Если взглянуть на обширный список товаров и услуг, которые мониторит Росстат еженедельно, окажется, что с начала 2023 года подорожало практически все. Особенно драматично — яйца, но по них все и так уже в курсе. А вот гречка, подешевевшая почти на 20%, обращает на себя мало внимания. Исправляем несправедливость и рассказываем не только про пять самых подорожавших продуктов, но и про пятерку подешевевших. Таких мало, но они есть.

12 января статистическое ведомство опубликовало первую в новом году сводку с ценового фронта. В рассматриваемый Росстатом период вошли только первые 9 дней 2024 года, но лидеры удорожания и удешевления наметились в предыдущем отчете, опубликованном в конце 2023 года.



Согласно этим данным, самым подорожавшим продуктом из наблюдаемых стали куриные яйца. По сравнению с декабрем 2022 года цены на них выросли на 61 %. Стабилизировать ситуацию власти долго не могли. Не помогали ни словесные интервенции, ни проверки ФАС и Генпрокуратуры. За ноябрь яйца прибавили 15 %, за декабрь — 18 %. До конца прошлого года они подорожали примерно на 4,5 % в неделю, но вот в начале января темпы роста существенно замедлились — до 0,87. Надолго ли, покажет время.



Но между замедлением роста цен и их снижением есть разница. Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева высказала «Парламентской газете» мнение, что импорт яиц вряд ли поможет снизить цены. Те объемы импорта незначительны на фоне мощностей российских производителей. К тому же, по всем канонам завезенное из-за границы яйцо не может быть дешевле местного.



На втором месте среди лидеров удорожания — помидоры. С начала прошлого года они выросли в цене более чем на 51 %. В отличие от яиц плодоовощам ценовые колебания свойственны. Например, ближайший спутник помидора огурец только за декабрь подорожал на 40 %, но в этом скорее всего виновата сезонность, потому что на 12 месяцев года удорожание произошло не такое драматичное (около 15 %). В целом фрукты и овощи в декабре 2023 года подорожали на 24 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На третьем месте среди самых подорожавших еще один продукт из этой группы — бананы, которые прибавили более 46 % с начала прошлого года.



Четвертое место закрепилось за другой традиционно волатильной позицией — авиабилетами на внутренние рейсы. Они за год подорожали более чем на 132 %. И замыкают пятерку охлажденные и мороженые куры, которые в среднем стали дороже на 27,8 %.

Утешительный приз можно было бы отдать зарубежному туризму, стоимость которого, по подсчетам Росстата, с начала 2023 года выросла на 24,8 %. Это тоже компонента, которая зависит от множества меняющихся факторов, в том числе от сезонности. К слову, в декабре именно туристические поездки на отдых в теплые страны больше всего подешевели среди услуг: в Египет и ОАЭ — на 12 %, в Турцию — на 10 %.



Наконец, гречка — главный социально-значимый продукт, возглавивший список подешевевших. С начала прошлого года, по официальным данным, цены на нее в стране снизились на 18,8 %. Недалеко от крупы ушел источник крахмала и других питательных веществ — картофель. Он подешевел более, чем на 15,5 %. Из самых заметных, пожалуй, все. Лидирует эта парочка с большим отрывом. Следующая за ними в рейтинге — вермишель (-4,2 %). Макаронные изделия в целом оказались дешевле на 3,8 %, а из твердых сортов пшеницы — на 3,5 %.



Примерно 3 % за год сбросил маргарин, что обеспечило ему четвертое место. На пятом цельное питьевое стерилизованное молоко (которое дольше хранится за счет гибели большего количества микроорганизмов). Если верить Росстату, оно подешевело на 2,4 % за год, а вот пастеризованное, для сравнения, наоборот подорожало — на 1,2 %.



Все остальные наблюдаемые товары и услуги либо подешевели меньше, либо подорожали больше, либо цены на них существенно не изменились и за год. Так, например, происходило с электроникой и бытовой техникой, цены на которые как будто застыли на одном уровне после ажиотажного 2022 года, почти не обращая внимания на меняющийся курс. Выбиваются из общей массы, пожалуй, отечественные легковушки, подорожавшие на 17,6 %. Примерно настолько же, по официальным данным, подорожали поливитамины. Наделавшие много шума осенью бензин и дизель стали дороже на 7–10 %.

