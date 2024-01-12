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    Случилось ли чудо? Яйца продолжили дорожать и в Новом году, но уже не так сильно

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    Куриные яйца продолжили дорожать в 2024 году, но уже не теми темпами, что раньше. Это следует из данных Росстата о ценах на товары и услуги, опубликованных 12 января.

    За период с 1 января по 9 января цены в стране выросли на 0,26%. Отдельно яйца подорожали на 0,78%, но это существенно ниже тех темпов роста, которые цены на «доступный белок» показывали в конце 2023 года, стабильно прибавляя примерно по 4,5% в неделю. Насколько это устойчивый тренд, покажет время.

    Самым подорожавшим продуктом стал огурец. За указанный период он подорожал на 13,4%. Следом идут помидоры, подорожавшие на 9,8%, белокочанная капуста (+7,28%), картофель (+6%), морковь (+4,6%), свекла (+4,1%) и репчатый лук (4%). Также яйца по темпам роста цен обогнали яблоки (+1,8%) и бананы (1,6%).

    В непродовольственной части потребительской корзины и услугах выделяются подорожавшие на 1,6% спички, прибавивший 1,4% валидол, а также авиабилеты на внутренние рейсы, стоимость которых снизилась на 5,9%.

    Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России по итогам декабря 2023 года составила 7,42%. Больше всего с начала года подорожали яйца — на 61,4%.

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