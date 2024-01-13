Проход судов через Суэцкий канал упал на треть. Доходы — чуть больше

В период с 1 по 11 января текущего года проход судов через Суэцкий канал упал на 30 процентов по сравнению с тем же периодом 2023-го. Об этом 13 января сообщает РИА Новости.

Вместе с количеством судов упали и доходы. Как сообщил глава администрации канала Усама Рабиа, они сократились на 40 процентов. При этом телеканал Sky News отмечал, что стоимость морских перевозок по каналу с ноября выросла на 310 процентов. В качестве причины такого скачка назвали атаки хуситов на суда в Красном море.



Накануне мятежное движение «Ансар Аллах» из Йемена заявило, что продолжит атаки, несмотря на удары США и Великобритании по подконтрольным хуситам территориям.

