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    Петербуржцев предупреждают о холодах и гололедице. Ленобласть заморозит до –29 и накроет туманом

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    Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает о понижении температуры 13 января и сложной обстановке на дорогах. В Ленинградской области погодные явления будут еще разнообразнее, особенно ночью и утром.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу днем в Петербурге температура воздуха опустится до –15 градусов, а ночью — до –22 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Как рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, погоду в Петербурге в выходные продолжит определять гребень скандинавского антициклона, надвигающийся с севера. Повышаться температура начнет только с 14 января, с приходом циклона с запада.

    В Ленобласти 13 января будет еще морознее: днем местами до –18 градусов, ночью от –21 до –26 градусов, сообщает ГУ МЧС региона. При этом на западе области ночь местами будет теплее — до –16 градусов, а на востоке наоборот — до –29 градусов. Ночью и утром при этом ожидают туман. Обещают также изморозь и небольшой снег.

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