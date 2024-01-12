Петербуржцев предупреждают о холодах и гололедице. Ленобласть заморозит до –29 и накроет туманом

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает о понижении температуры 13 января и сложной обстановке на дорогах. В Ленинградской области погодные явления будут еще разнообразнее, особенно ночью и утром.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу днем в Петербурге температура воздуха опустится до –15 градусов, а ночью — до –22 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Как рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, погоду в Петербурге в выходные продолжит определять гребень скандинавского антициклона, надвигающийся с севера. Повышаться температура начнет только с 14 января, с приходом циклона с запада.