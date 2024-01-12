За жестокое убийство петербуржцу дали 8 лет строгого режима. Он сбросил с балкона изрезанную возлюбленную

В Петербурге огласили приговор в отношении мужчины, который несколько лет назад жестоко расправился со своей возлюбленной, в завершении сбросив тело с балкона. Ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура города 12 января.



Трагедия случилась 21 сентября 2021 года на лестничной клетке дома 15 по Коломяжскому проспекту. Двое находились на 13 этаже, когда у мужчины вдруг вспыхнула ревность. В порыве он нанес своей жертве не менее 9 ударов ножом по различным частям тела, после чего сбросил тело с балкона общего пользования.