Рассказываем, как правильно встречать Старый Новый год. Вы наверняка этого не знали

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Как отметить Старый Новый год и соблюсти все традиции? Что в этот день готовить? И как вообще появился этот праздник? Рассказываем вместе с коллегами из «Вокруг света», Marie Claire и «Городских порталов». Как появился Старый Новый год и почему его празднуют в ночь на 14 января Возникновение традиции празднования «второго» Нового года уходит глубоко в историю.



После того, как в 988 году Русь приняла христианство, ее жители начали использовать византийское летосчисление — от 5508 года до нашей эры. Новый год тогда отмечали не в январе, а 1 марта. Эта дата символизировала начало весны.



В 1492 году царь Иван III решил перенести празднование Нового года на 1 сентября, чтобы синхронизировать эту дату с праздником урожая и со сроком сбора податей. При этом традицию отмечать Новый год 1 марта никто не отменил, так что у людей стало два праздника: официальный и привычный.



Когда к власти пришел Петр I, он снова всё изменил и ввел летоисчисление от Рождества Христова. В итоге 1 января 7208 года по византийской традиции превратилось в 1 января 1700 года. В этот же день теперь праздновали Новый год.

Октябрьская революция 1917 года привнесла два новшества. Большевики заменили юлианский календарь на более точный григорианский, по которому к тому времени уже жил почти весь мир. Разница между «старым» и «новым» летоисчислением составила 13 дней. А Новый год вообще отменили, считая этот праздник буржуазным пережитком. Но люди продолжили его отмечать — пусть и по-домашнему. Делали это по старому календарю — в ночь на 14 января.



В 1935 году власти СССР вернули Новый год. Разумеется, официально он начал праздноваться по григорианскому календарю, 1 января. Однако люди всё равно продолжили отмечать его в ночь на 14-е. Традиция сохраняется до сих пор, но в будущем может измениться: разница между календарями увеличивается, и к началу XXII века составит уже 14, а не 13 дней. Какие традиции празднования Нового года существовали Старый Новый год переплетается с церковными рождественскими праздниками, которые в России и других православных странах по-прежнему отмечают по юлианскому календарю.



13 января приходится на церковный Васильев вечер — праздник в честь святителя Василия Великого. В этот день было принято накрывать богатый стол с разнообразными блюдами: свининой — символом обогащения семьи в новом году, крольчатиной — символом успеха в делах и новых начинаниях, блюдами из петуха — символом обретения свободы. Традиционное для Васильева вечера блюдо — «богатая кутья», приготовленная на сливках и с маслом.



Был и еще один особый обычай, характерный для празднования Старого Нового года. Старшая женщина семьи должна была сварить ритуальную кашу, по которой можно было предсказать судьбу рода в будущем году. Если каша получалась наваристой и рассыпчатой, значит, год должен быть хорошим, и приготовленное съедали. Но если с кашей что-то было не так, и семье, по примете, предстояло готовиться к трудным временам, блюдо выбрасывали.



Еще одной важной традицией было колядование: люди ходили в гости друг к другу, пели ритуальные песни, поздравляли и дарили угощения. Другой неотъемлемой частью народных праздников были гадания, хоть их и не поощряла церковь. О традициях, связанных с предсказаниями будущего, мы рассказывали здесь. Как приготовить главное блюдо — кутью Это довольно простое блюдо, которое было очень популярно на Руси. Его основа: зерно (чаще всего использовали пшеницу, но ее можно заменить на рис или ячмень) с символичными ингредиентами. Мак символизировал достаток, мед — семейную радость, изюм — любовь, курага — красоту, орехи — мудрость. Вот рецепт.



Вам понадобятся:

зерна пшеницы (или другой крупы) — 1 стакан,

мак — 1/4 стакана,

изюм — 1/4 стакана,

орехи грецкие — 1/2 стакана,

мед — 2 столовых ложки. Способ приготовления:

Отварите пшеничную крупу до готовности, затем запарьте мак в кипятке. Спустя 15–20 минут слейте воду, а мак растолките в ступе пестиком и смешайте его с медом. Изюм также запарьте в кипятке на 15–20 минут, а грецкие орехи — измельчите. После этого смешайте все ингредиенты.

Что нельзя делать на Старый Новый год

Девичники на старый Новый год были не в почете, что тогда, что сейчас. Если верите в приметы, то лучше приглашайте в компанию для празднования мужчин, особенно если вы одиноки и только планируете встретить свою любовь.

Для удобства мы собрали все пункты в одной картинке Инфографика: Виталий Калистров / Городские порталы Поделиться Поделиться





Чтобы не спугнуть удачу, в день праздника не стоит убираться и выносить мусор. Если вы произносите поздравления, то лучше избегать частицы «не» и цифры 13: считалось, что такие слова могут навлечь беду, — мы, конечно, не суеверные, но ну его, можно и без «не» обойтись. Также нельзя считать мелкие монеты — это может означать много слёз в наступившем году. И денег лучше не одалживать: доброе дело может обернуться долгами для вас на все следующие 365 дней.