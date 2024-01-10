Успеть, пока не закончились Святки. Самые простые гадания — на них понадобится несколько минут

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Как будет выглядеть ваш суженый? Каковы шансы, что в этом году вам улыбнется удача? И сбудутся ли ваши желания? Наши предки верили, что узнать ответы на все эти вопросы можно, погадав на Святки. C помощью каких несложных ритуалов можно попробовать узнать будущее и откуда вообще пошла эта традиция, рассказывают коллеги из V1.ru, «ИрСити» и Woman.ru.

Почему гадают на Святки Традиция гаданий на Святки уходит корнями в языческие времена. До сих пор специалисты затрудняются сказать, каким образом воедино переплелось наследие язычников с праздниками Православной церкви.



— Старые традиции настолько срослись с людьми, что перешли с ними в православие. Это явление называется народно-религиозным на уровне бытовых обрядов, суеверий, традиций. Самыми действенными периодами для гаданий наши предки считали дни, предшествующие большим праздникам, — кануны Рождества, Крещения, а также Нового года по юлианскому календарю, который сегодня мы называем старым Новым годом, — поведал научный сотрудник научно-экспозиционной части Волгоградского областного краеведческого музея Борис Колесников.



Святками считаются 12 дней между праздниками Рождества Христова и Крещения Господня. Они длятся с 7 по 19 января. Гадать можно в любой из этих дней, но самыми правдивыми и наиболее эффективными считаются ритуалы, проводимые в Рождественскую ночь с 6 на 7 января, на старый Новый год (ночь на 14 января) и в Крещение (ночь на 19 января).

Согласно известной балладе Василия Жуковского, в старину девушки во время Святок пололи снег, слушали под окном посторонние разговоры, кормили куриц счетным зерном или капали воск в воду. Все эти ритуалы были связаны с определением своего суженого.



— Самыми популярными были два вида гаданий, — пояснил Борис Колесников. — Первый — кидали за ворота валенок. Считалось, что куда повернет носок валенка, оттуда и придет долгожданный жених. Второй излюбленный вид — с зеркалом. Причем способы гаданий были различными, самый известный — это зеркальный коридор, в который смотрела девушка со свечой и пыталась разглядеть там свою судьбу. Какие еще бывают гадания Гадание по луковицам на жениха Не обещаем, что будет приятно, зато скучно точно не будет. Вам понадобятся всего лишь луковица, тарелка и часы.



Возьмите луковицу побольше и начните откусывать от нее кусочки, не глотая. Каждый следует откладывать на тарелку и повторять «куси» в течение минуты. Задача — оторвать как можно больше кусочков.



По истечении минуты подсчитайте свои успехи. Если число кусочков окажется четным — в этом году ждите замужества. Нечетным — придется ждать следующего года. Гадание по соленой воде на будущее Для этого гадания нужны только вода, соль и бумага черного цвета, но готовиться к нему придется заблаговременно. Поместите стакан с водой в комнату, в которой проводите много времени (например, в спальню), и оставьте там на 3–5 дней. Принято считать, что за это время вода напитывается энергетикой человека.

В полночь в стакан с водой нужно добавить щепотку соли, тщательно размешать и поставить стакан на лист черной бумаги. Затем — мысленно представить ситуацию или вопрос, на который вам хочется узнать ответ, а после — тщательно всмотреться в воду. По изображениям и видениям, которые вы сможете разглядеть на воде, судите об ответе.

Гадание на исполнение желаний Для этого гадания вам понадобятся ручка и 12 листов бумаги.

В одну из святочных ночей нужно написать на листах бумаги 12 желаний — по одному на каждом. Затем сверните листочки или скатайте в шарики и положите под подушку перед сном. Утром, как только проснулись, не глядя достаньте любые три бумажки. Написанные на них желания должны сбыться в течение наступившего года. Гадание по буквам на желание Это вариация довольно популярного гадания по выдержкам из книг, только этот способ более простой и понятный. Нужно всего лишь загадать желание, открыть наугад любую книгу на случайной странице и посчитать, сколько букв окажется в первом предложении. Если их четное число — загаданное исполнится, если нечетное — ждите более благоприятного периода.

Гадание на зеркале Для этого старинного гадания нужен лунный свет. Накройте стол чистой белой простыней, поставьте одно большое зеркало в центр, напротив расположите то, что немного поменьше, а по краям расставьте две свечи.

Затем начните говорить: «Суженый мой, ряженый, приди, покажись мне (или покажи мне имя свое) в этом зеркале» — и глядите в отражающие поверхности, пока на одной из них не покажется символ, образ или лицо мужчины. Едва заприметив его, сразу произнесите заклинание-оберег: «Чур сего места!» Гадание на воске Для этого ритуала нужны стакан с холодной водой и любая свеча. Возьмите ее, подожгите и капните плавящимся воском на воду, мысленно задавая интересующий вас вопрос. Затем посмотрите, какая получилась фигурка. И попробуйте понять, что она говорит о вашем будущем. Гадание с гребешком для волос

Для проведения этого ритуала возьмите новую расческу для волос. Перед сном положите ее под подушку и произнесите вслух магический заговор: «Суженый мой, ряженый, во сне ко мне приди, голову мне причеши».



Существует и другой вариант гадания. Возьмите гребень и проведите им один раз по волосам, произнося магический заговор: «Суженый мой голубчик! Приди ко мне во сне и гребнем моим расчешись!» Если утром вы обнаружите на расческе волосы, значит, скоро в вашей жизни обязательно появится молодой человек. Гадание по звукам Проснувшись утром, откройте окно и внимательно прислушайтесь к звукам, доносящимся с улицы. Тот, который вы услышите первым, окажется для вас пророческим:

мужской голос означает счастье и гармонию в семье,

лай собаки — полезные связи,

мяуканье кошки — финансовые трудности,

женский голос — сплетни и мелкие неурядицы,

плач ребенка — болезнь,

смех ребенка — знак того, что вам улыбнется фортуна,

звуки стройки — значит, придется много работать,

проезжающая мимо машина — вас ждут поездки и новые впечатления,

полная тишина — вероятно, в жизнь придет стабильность.