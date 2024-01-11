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    Минфин начнет продавать валюту из-за недостаточных доходов бюджета от нефти и газа

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    Министерство финансов РФ перейдет к продажам валюты, поскольку нефтегазовые доходы бюджета за декабрь оказались на 199,9 млрд ниже прогноза. Продажа начнется 15 января, сообщает 11 января пресс-служба ведомства.

    Операции по продаже иностранной валюты и золота будут проводиться с 15 января по 6 февраля, что должно принести бюджету 69,1 млрд рублей, ежедневный объем продаж составит 4,1 млрд рублей. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе прогнозируется в размере 130,8 млрд рублей.

    По данным Минфина, отклонение в декабре стало возможно из-за корректировки налогового законодательства в части акциза на нефть. Также бюджет не лишился почти 200 млрд рублей из-за отклонений показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

    В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о корректировке топливного демпфера и росте акцизов. Согласно документу, акцизы на бензины класса ниже 5 в 2024 году устанавливаются в размере 15 458 рублей за тонну вместо прежних 15 325 рублей (рост на 0,9 п. п.).

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