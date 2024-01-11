Минфин начнет продавать валюту из-за недостаточных доходов бюджета от нефти и газа

Министерство финансов РФ перейдет к продажам валюты, поскольку нефтегазовые доходы бюджета за декабрь оказались на
Операции по продаже иностранной валюты и золота будут проводиться с 15 января по 6 февраля, что должно принести бюджету
По данным Минфина, отклонение в декабре стало возможно из-за корректировки налогового законодательства в части акциза на нефть. Также бюджет не лишился почти 200 млрд рублей из-за отклонений показателей физических объемов от прогнозируемых значений.
В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о корректировке топливного демпфера и росте акцизов. Согласно документу, акцизы на бензины класса ниже 5 в 2024 году устанавливаются в размере