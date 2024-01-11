Автокран с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП в Геленджике. Среди пострадавших беременная

В массовом ДТП в Геленджике с участием автомобильного крана пострадали три человека. Участниками аварии стали как минимум 14 машин. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, передает ТАСС 11 января.
ДТП произошло вечером 10 января на улице Новороссийской. У автокрана отказали тормоза, что спровоцировало массовую аварию. Движение на участке ограничивали.
Как сообщил оперативный дежурный по Геленджикскому гарнизону пожарной охраны МЧС РФ Роман Лаптев, по предварительным данным, в результате столкновения три человека получили травмы средней степени тяжести. По данным местной администрации, серьезные травмы получил водитель автокрана. У мужчины сильно пострадало лицо и шея, получена черепно-мозговая травма. Сейчас он находится под присмотром врачей.
Также в аварии пострадали водитель одного из автомобилей и находившаяся внутри беременная девушка. Последняя отделалась ушибом ноги, госпитализация не потребовалась.
«Самое главное — обошлось без жертв. Трем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал мэр курорта Алексей Богодистов.
Напомним, 8 января на 526-м километре трассы М-11 в Новгородской области произошла массовая авария. Сотрудники ГИБДД в ходе оформления насчитали 17 ДТП с участием 66 автомобилей. Погибли четыре человека, в том числе мать с годовалым ребенком. 17 человек получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ).