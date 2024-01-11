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    Автокран с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП в Геленджике. Среди пострадавших беременная

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    В массовом ДТП в Геленджике с участием автомобильного крана пострадали три человека. Участниками аварии стали как минимум 14 машин. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, передает ТАСС 11 января.

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    ДТП произошло вечером 10 января на улице Новороссийской. У автокрана отказали тормоза, что спровоцировало массовую аварию. Движение на участке ограничивали.

    Как сообщил оперативный дежурный по Геленджикскому гарнизону пожарной охраны МЧС РФ Роман Лаптев, по предварительным данным, в результате столкновения три человека получили травмы средней степени тяжести. По данным местной администрации, серьезные травмы получил водитель автокрана. У мужчины сильно пострадало лицо и шея, получена черепно-мозговая травма. Сейчас он находится под присмотром врачей.

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    Также в аварии пострадали водитель одного из автомобилей и находившаяся внутри беременная девушка. Последняя отделалась ушибом ноги, госпитализация не потребовалась.

    /t.me/gelen_social

    «Самое главное — обошлось без жертв. Трем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал мэр курорта Алексей Богодистов.

    Напомним, 8 января на 526-м километре трассы М-11 в Новгородской области произошла массовая авария. Сотрудники ГИБДД в ходе оформления насчитали 17 ДТП с участием 66 автомобилей. Погибли четыре человека, в том числе мать с годовалым ребенком. 17 человек получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ).

    Фото: /t.me/gelen_social
    Фото: /t.me/gelen_social

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    Массовое ДТП
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