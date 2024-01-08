После массовой аварии на М-11 возбуждено дело. Следствие ищет тех, кто отвечает за обслуживание дороги

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено управлением Следкома в Новгородской области. Судя по квалификации, водители не виноваты.

О возбуждении дела по 238 статье УК 8 января сообщает региональное управление СК. Руководитель следственного управления по области Николай Супрун сообщил, что во время расследования дела будет дана оценка действиям дорожных служб по очистке и содержанию трассы.

Порядка 50 машин столкнулись на М-11 в Новгородской области во второй половине дня 8 января. Минимум 10 человек пострадали, четверо погибли, в том числе годовалый ребенок. Трасса в сторону Москвы перекрыта, объезд организован на 545-м километре с выездом на М-10 «Россия».