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    В аварии на М-11 пострадали 11 человек и погибли годовалый ребенок с матерью

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    Медики эвакуируют пострадавших с трассы М-11 «Нева», где в массовом ДТП погибли 4 человека. Пострадавших 11, есть тяжелые.

    Видео с места аварии публикует ГИБДД Новгородской области 8 января. По данным дорожной полиции, повреждения получили 30 автомобилей. Большая часть сильно разбита. Всего же, по данным МЧС, на 526-м километре трассы М-11 столкнулись более 50 грузовых и легковых автомобилей.

    Управление ГИБДД УМВД России по Новгородской области

    Минздрав сообщает, что с места эвакуируют 10 пострадавших, в том числе ребенка в тяжелом состоянии. На трассу приземлился вертолет санавиации. МЧС добавляет, что также на месте разворачивают пункт обогрева.

    Известно, что среди 4 погибших есть годовалый ребенок и его 30-летняя мать.

    Трасса в сторону Москвы перекрыта, объезд организован на 545-м километре с выездом на М-10 «Россия».

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