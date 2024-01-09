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    Массовое ДТП на М-11 оформили как 17 аварий с участием 66 автомобилей

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    ДТП на платной автодороге М-11 в Новгородской области оказалось ещё более масштабным, чем сообщалось ранее. Сотрудники ГИБДД оформили этот инцидент как целых 17 ДТП с участием 66 автомобилей. Об этом 9 января сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

    Фото: МЧС России
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    Напомним, серия аварий произошла днём 8 января. Погибли четыре человека, в том числе младенец. Получили травмы, по данным ТАСС, 17 человек, в том числе дети.

    Фото: МЧС России
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    Машины собирались постепенно. Многие не могли вовремя затормозить на скоростной дороге и въезжали в уже столкнувшиеся. Изначально сообщалось о 30 участниках, затем о 50. К 6:30 сегодняшнего дня все разъехались или были эвакуированы, кроме одного автомобиля. Движение по трассе в сторону Москвы было перекрыто несколько часов, к утру его открыли.

    Фото: МЧС России
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    СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следствие ищет тех, кто отвечает за обслуживание дороги.

    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России

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