Массовое ДТП на М-11 оформили как 17 аварий с участием 66 автомобилей

ДТП на платной автодороге М-11 в Новгородской области оказалось ещё более масштабным, чем сообщалось ранее. Сотрудники ГИБДД оформили этот инцидент как целых 17 ДТП с участием 66 автомобилей. Об этом 9 января сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Напомним, серия аварий произошла днём 8 января. Погибли четыре человека, в том числе младенец. Получили травмы, по данным ТАСС, 17 человек, в том числе дети.
Машины собирались постепенно. Многие не могли вовремя затормозить на скоростной дороге и въезжали в уже столкнувшиеся. Изначально сообщалось о 30 участниках, затем о 50. К 6:30 сегодняшнего дня все разъехались или были эвакуированы, кроме одного автомобиля. Движение по трассе в сторону Москвы было перекрыто несколько часов, к утру его открыли.
СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следствие ищет тех, кто отвечает за обслуживание дороги.